3 أسباب تعجّل بالطلاق بين زيدان والريال!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يسود شعور كبير بين لاعبي ريال مدريد بأن مدربهم الفرنسي زين الدين زيدان «فاض به الكيل»، من كثرة الأحداث الخارجة عن إرادته، والتي تدفعه إلى الرحيل، وكثير منهم داخل غرفة الملابس، يرون أن «زيزو» لن يكون على رأس القيادة الفنية للفريق، في الموسم الجديد، وإنه على استعداد للرحيل قبل موعد انتهاء عقده، في صيف 2022.

موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، تحدث إلى عدد من لاعبي الفريق الملكي القدامى والجدد، من مختلف الخطوط ، وكان هناك إجماع على أن التغيير أصبح قريباً، كما إن لديهم شعوراً بأن زيدان الذي أنهكه التعب وأزعجته وأغضبته الانتقادات المستمرة، أصبح جاهزاً لترك منصبه في أقرب وقت ممكن.

وأضاف الموقع أن المعسكر المدريدي يرى أن «زيزو» لم يعد يشعر بالسعادة، نظراً لكثرة ما شهده من أحداث خارجة عن إرادته على مختلف الصعد، من إصابات بالجملة، وجدول مباريات مشحون، وحملات ممنهجة للهجوم عليه خارج الملعب وداخله، وإن الأمور وصلت إلى «نقطة حرجة»، بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا «الشامبيونزليج» على يد تشيلسي، لتزداد الحالة المزاجية لزيدان سوءاً.

وأشار الموقع إلى أن زيدان الفائز مع «الميرنجي» بثلاث بطولات «شامبيونزليج»، لم يعد بمقدوره طلب تأييد ومساندة بعض كبار نجوم الفريق، مثل مارسيلو وإيسكو اللذين أصيبا بخيبة أمل لعدم مشاركتهما في المباريات بصفة أساسية.

وكشف الموقع أن زيدان أصبح يضيق ذرعاً بالروتين اليومي الذي يعيشه منذ 12 شهراً، خاصة في ظل القيود الصحية المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا، التي أفقدت التدريبات المتعة، بدرجة لم يعد يستمتع فيها بمنصبه مدرباً.

وقال الموقع إن حياة الاحتراف في مدريد الآن أصبحت سلسلة من الاختبارات التي لا تتوقف، ويكفي أن نعرف أن زيدان لم يعد بمقدوره أخذ حمام في النادي، واضطراره إلى القيام بأعمال التحضير للتدريبات بعيداً عن لاعبيه.

وتأمل إدارة الريال من جانبها استمرار زيدان مع الفريق حتى نهاية عقده، وتجري في الوقت الحالي مفاوضات في هذا الشأن، ولكن الفرنسي مازال موقفه غامضاً، وعندما يُسأل عن مستقبله خلال مؤتمراته الصحفية بعد المباريات، يهرب من الإجابة.

واختتم الموقع تقريره بقوله: أي قرار سيتخذه زيدان سيحظى باحترام إدارة «الميرنجي» التي يمكنها إقناعه بالبقاء، إذا ما سعت إلى عقد صفقات سوبر خلال «الميركاتو الصيفي» المقبل ، ومن بين هذه الصفقات مواطنه الفرنسي كيليان مبابي الذي مازال يمثل الهدف الذي يطلبه زيدان منذ فترة من الوقت.