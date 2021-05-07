فيليب لام: جوارديولا «قائد أوركسترا» و«أستاذ شطرنج» كبير!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى الألماني الأسطورة فيليب لام مدافع بايرن ميونيخ الأسبق تقديره الشديد للإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، والذي لعب تحت قيادته، عندما كان مدرباً للفريق البافاري.

واعترف لام بالدور الكبير الذي قام به جوارديولا مع البايرن، وحصده الكثير من الألقاب، أهمها الفوز بالدوري الألماني «البوندسليجا» ثلاث مرات.

وكشف في مقال كتبه في صحيفة «الباييس» عن الكثير من الذكريات التي جمعته بجوارديولا، وقال: كان يقول لي في المباريات المهمة، أنا أختار أفضل 11 لاعباً في الفريق، يجب أن تنصت باهتمام لأن هذه الجملة تتضمن مفتاح كرة القدم، وهو المهارة الفردية.

وأضاف: «بيب» مدرب على أعلى مستوى، ويحب الكفاءة واللاعبين الموهوبين القادرين على «فك طلاسم» وتعقيدات كرة القدم، التي يرغب جوارديولا دائماً في السيطرة عليها والتحكم فيها. وشبه لام ما يقوم به جوارديولا من عمل مع الفرق التي يدربها، بأستاذ كبير في «الشطرنج» أو «قائد أوركسترا» قادر على أن يخرج من كل عازف أفضل ما عنده.

وقال: جوارديولا مدرب كبير يعرف على وجه السرعة ما يمكن أن يقدمه كل لاعب، ومن هو لاعبه الأساسي، ويكشف لكل لاعب جوانب ضعفه وقوته، وهي مهمة يقوم بها يومياً، ويفعل ذلك بشغف وحب لم أر مثيلاً لهما عند أي مدرب آخر.

وأضاف فيليب لام: كل اللاعبين يتقبلون قراراته بصدر رحب، ويقتنعون بأنه على حق في اختياراته، ما يعطيه سلطة مطلقة عليهم. وأشار لام إلى تأثير الهولندي الراحل يوهان كرويف أيقونة «البارسا»، على أيديولوجية جوارديولا في العمل، مشيراً إلى أن «بيب» يكون سعيداً جداً لو كان باستطاعته أن يلعب بفريق يضم

«11 إنييستا»!