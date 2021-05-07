لاوتارو مارتينيز: رفضت ريال مدريد مرتين لهذا السبب!

أنور إبراهيم (القاهرة)

اعترف النجم الأرجنتيني الشاب «23 عاماً» لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر الإيطالي، بأنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى برشلونة عام 2020، وقال إنه تحدث وقتها مع مواطنه ليونيل ميسي ليأخذ رأيه ومشورته.

ويعتبر مارتينيز حالياً أحد أفضل المهاجمين الشباب في كرة القدم الأوروبية، منذ أن انتقل إلى إنتر ميلان قادماً من ريسينج كلوب الأرجنتيني عام 2018.

وكانت المفاوضات بين برشلونة ومارتينيز قطعت شوطاً طويلاً في الصيف الماضي، ولكن الإنتر تمسك بدفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده، وهو111 مليون يورو.

وقال مارتينيز في تصريحات لشبكة «إسبن»: نعم كنت قريباً جداً من الانضمام إلى «البارسا»، واستشرت مواطني ميسي في هذا الأمر، ولكن المشكلة إن «البلاوجرانا» كان يعاني من مشكلات مالية، تمنعه من مواصلة المفاوضات، وقررت وقتها البقاء مع الإنتر، وثبت لي إنني اتخذت القرار السليم، لأنني نجحت مع فريقي في الفوز ببطولة الدوري الإيطالي «الكالشيو»، و شيء رائع أن تحصل على لقب الدوري مع نادٍ مهم مثل الإنتر.

ومن جهة أخرى، كشف لاوتارو مارتينيز النقاب عن أنه دخل دائرة اهتمام ريال مدريد في المراحل الأولى لمشواره الكروي، عندما كان ناشئاً في ريسنج كلوب الأرجنتيني، مشيراً إلى إن النادي الملكي حاول مرتين التعاقد معه، وقال: رفضت الفكرة من الأساس لأنني كنت أرغب وقتها في أن أصنع اسمي أولاً في الأرجنتين، قبل أن أقوم بأي مغامرة أوروبية، حتى أكون جاهزاً.

وعلق مارتينيز قائلاً: ما زلت أحلم بالعودة ذات يوم إلى ريسنج، إذ أن الجماهير هناك مجنونة بكرة القدم ومتحمسة دائماً لفريقها، مثلما هو حال جماهير الإنتر.

وعندما سئل عن المنتخب الأرجنتيني الذي ابتعد عنه منذ فترة ليست قصيرة، قال أتمنى من كل قلبي العودة إلى «التانجو» في المستقبل القريب.