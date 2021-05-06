هازارد يعتذر عن أحداث «ستامفورد بريدج»



مدريد (أ ف ب)

قدّم الدولي البلجيكي إيدين هازارد الخميس اعتذاره إلى جماهير ريال مدريد الإسباني، بعد أن ظهر وهو يبتسم في أعقاب خروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ناديه السابق تشيلسي الإنجليزي، على ملعب ستامفورد بريدج ما أدى إلى موجة غضب من مشجعي الملكي.

وظهر هازارد وهو يتحدث مع زملائه السابقين والابتسامة على وجهه بعد خسارة ريال مدريد بهدفين و3-1 في مجموع المباراتين.

وكتب في خاصية الـ"ستوري" عبر انستجرام: أنا آسف جدًا، لقد قرأت العديد من الآراء عني اليوم ولم تكن في نيتي الإساءة لجماهير ريال مدريد. وتابع ابن الـ30 عامًا : كان حلمي دائمًا اللعب لريال مدريد وجئت إلى هنا للفوز.

ويستضيف ريال الذي يحتل ثاني ترتيب الليجا متخلفًا بنقطتين عن جاره أتلتيكو قبل اربع مراحل من النهاية، فريق إشبيلية الرابع نهاية الأسبوع، في حين يحل المتصدر على برشلونة المتساوي مع الملكي في النقاط.

وتابع لاعب الجناح: الموسم لم ينته بعد وسنقاتل سويًا من أجل الليجا. انضم البلجيكي إلى ريال مدريد من تشيلسي في العام 2019 مقابل 115 مليون يورو، إلا انه خاض 40 مباراة فقط بسبب الإصابات المتكررة.