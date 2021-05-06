تعادل يقرب سبورتينج لشبونة من حلم الـ19 عاماً

لشبونة (رويترز)

عدل بورتو تأخره بهدف إلى تعادل 1-1 مع مضيفه وغريمه بنفيكا اليوم الخميس، بعد أن أنقذه حكم الفيديو المساعد من الخسارة في الوقت المحتسب بدل الضائع، وهي النتيجة التي تقرب سبورتنج لشبونة أكثر من لقب الدوري البرتغالي لكرة القدم.

واقترب سبورتنج خطوة أخرى من حصد لقب الدوري لأول مرة في 19 عاماً، عندما تغلب 2-صفر على مضيفه ريو أفي يوم الأربعاء. ويتصدر سبورتنج الترتيب برصيد 79 نقطة قبل ثلاث مباريات من النهاية، بينما يحتل بورتو حامل اللقب المركز الثاني برصيد 71 نقطة، ويأتي بنفيكا في المركز الثالث برصيد 67 نقطة.

ولم يخسر سبورتنج في الدوري هذا الموسم وسيحصد اللقب إذا أخفق بورتو في الفوز على ملعبه في مباراته المقبلة يوم الاثنين، وسيكون بوسع سبورتنج أيضاً حسم اللقب بالفوز على بوافيستا يوم الثلاثاء.

ووضع الدولي البرازيلي إيفرتون سواريز بنفيكا في المقدمة في الشوط الأولو بعد أن راوغ مدافعين اثنين وتبادل الكرة مع زميله رافا قبل أن يسدد في الشباك.وحصل بنفيكا على ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني لكن حكم الفيديو المساعد ألغى القرارو وعادل بورتو النتيجة في الدقيقة 75 بواسطة لاعب الوسط الكولومبي ماتيوس أوريبي.

واعتقد صاحب الضيافة أنه فاز بالمباراة بعد أن سجل لاعب الوسط بيتسي هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الحكم ألغاه بسبب وجود تسلل بعد مراجعة طويلة لتقنية الفيديو.