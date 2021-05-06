الظفرة وبني ياس.. «أهمية قصوى»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

طابع خاص وأهمية قصوى لمباراة الظفرة وبني ياس، في «الجولة 25» لدوري الخليج العربي، على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، حيث تلعب نتيجتها دوراً مهماً، في تحديد مسار البطولة، في ظل فارق «النقطة» بين بني ياس «الوصيف» بـ50 نقطة، والجزيرة «المتصدر» وله 51 نقطة، ويواجه العين اليوم أيضاً.

وهو ما يجعل المباراة مواجهة خاصة للغاية ليس للضيف فقط الذي يسعى لأول لقب له في كبرى البطولات، بل المضيف، الذي يحاول كسر «عقدة السماوي» صاحب الغلبة في «الاحتراف» بـ11 انتصاراً مقابل 4 مرات لـ «الفارس»، خاصة أن الظفرة يدخل المباراة من دون أي ضغوط، ويلعب من أجل المتعة فقط، بعد أن تأكد البقاء بين «المحترفين»، وأن يكسر حاجز النتائج السلبية التي طاردته في الفترة الأخيرة، لأنه لم يتذوق طعم الفوز منذ «الجولة 18» التي حقق فيها النصر على العين.

ويقدم بني ياس الذي يقدم أفضل مواسمه في تاريخ الدوري على الإطلاق، ويدخل مباراة اليوم بعد تعادلين من النوع «المحبط» في الجولتين الماضيتين، مع الشارقة وشباب الأهلي، ليفرط في 4 نقاط كانت كفيلة بتربعه على قمة الترتيب منفرداً.

وتحمل المباراة طابعاً خاصاً أيضاً للاعبي الفريقين وتحديداً المهاجمين، البرازيلي جواو بيدور الذي سبق له وأن سجل في مرمى الفريقين، والسنغالي ماكيتي ديوب العائد إلى «الفارس» من جديد، وهو متخصص في تسجيل الثنائيات في مرمي «السماوي» بالذات، وسبق له وأن هز شباكه 6 مرات في 3 مباريات، بواقع هدفين في كل مباراة، جعلته الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين في «الاحتراف».

وبعيداً عن التفوق التاريخي لـ «السماوي» على «الفارس»، فإن الضغط الكبير على الأول، والأريحية التي يلعب بها الثاني، ربما تلعب دوراً مؤثراً في المباراة، فهل تنجح الظفرة في عرقلة بني ياس، أم تكون للأخير كلمة حاسمة، ويواصل مطاردته للدرع، على أمل أن يخدمه العين أمام الجزيرة، قبل الجولة الأخيرة؟