عجمان والشارقة.. «الفرصة الأخيرة»

رضا سليم (دبي)

يستضيف استاد راشد بن سعيد، مساء اليوم، المباراة المرتقبة بين عجمان والشارقة، في «الجولة 25» لدوري الخليج العربي، ويسعى «البرتقالي» للفوز، من أجل توسيع الفارق بينه وبين الفجيرة منافسه على البقاء في «الأضواء»، بعدما نجح «البركان» في التعادل مع الجزيرة متصدر الترتيب.

وبعد نقطة «فخر أبوظبي» يبحث عجمان عن نتيجة إيجابية جديدة، لرفع رصيده إلى «النقطة 18»، قبل أن يواجه الفجيرة في الجولة الأخيرة وهو ما يعني أن مواجهة الجولة بين «البرتقالي» و«الملك»، ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة لأصحاب الأرض، قبل أن يواجه «الذئاب» منافسه على البقاء، والذي يتأخر عنه بفارق نقطة وله مباراة مؤجلة.

وينحاز تاريخ المواجهات لمصلحة الشارقة منذ بداية الاحتراف في موسم 2009، حيث سجل 10 انتصارات مقابل 3 لعجمان، وتعادل الفريقان في 3 مباريات.