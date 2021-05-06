خورفكان والفجيرة.. «النقاط الثمينة»

فيصل النقبي (خورفكان)

يبحث خورفكان والفجيرة عن «النقاط الثمينة»، عندما يلتقيان اليوم في استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، وهي النقاط الثلاث المهمة للغاية، وأكثر أهمية للضيوف، لأنهم بحاجة لها، من أجل رحلة البقاء في دوري الخليج العربي، حيث يصارع «الذئاب» من أجل الهروب من «المصير المظلم» مع عجمان.وتعد «العلامة الكاملة» مهمة أيضاً لـ «النسور الخضراء» الذي يقترب من إنهاء موسم تاريخي وحقق خلاله الفريق كل أهدافه ويطمح للوصول إلى النقطة 27».

المواجهة لا تقبل «أنصاف الحلول» بالنسبة لـ «الذئاب» التي تأجلت له مباراة مهمة أمام الوحدة في الجولة القادمة، حيث يلعب ثلاث مباريات خلال 9 أيام تقريباً، والمواجهة مهمة للحصول على الفوز الثامن في البطولة بالنسبة لخورفكان خلال الموسم الرائع الذي يقدمه «النسور».