حتا واتحاد كلباء.. «طوق النجاة»!

مراد المصري (دبي)

يلتقي حتا مع اتحاد كلباء اليوم، على استاد حمدان بن راشد، ضمن «الجولة 25» لدوري الخليج العربي، ويعتبر اللقاء بمثابة «الأمل الأخير» بالنسبة لـ «الإعصار»، في حال أراد النجاة من الهبوط، حيث سيكون مطالباً بالفوز، وانتظار تعثر منافسيه عجمان والفجيرة، فيما سيكون «النمور» بعيداً عن الضغوطات، بعدما حسم موقعه في «منطقة الأمان» مبكراً، ويتطلع إلى حصد أكبر عدد ممكن من النقاط في موسم يعتبر الأعلى له على صعيد «النقاط» في «المحترفين».

ويستعيد حتا في المباراة مهاجمه البرازيلي جوناثاس الذي غاب عن لقاء الشارقة بسبب بند الإعارة، فيما يقود التوجولي مالابا هجوم اتحاد كلباء، وسجل اللاعب 14 هدفاً خارج أرض فريقه منذ الموسم الماضي.يدخل «الإعصار» لقاء اليوم برصيد 9 في المركز الأخير، ويسبقه الفجيرة «14 نقطة» وعجمان «15 نقطة».