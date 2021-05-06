الوحدة والنصر.. «سلاح المعنويات»

أبوظبي (الاتحاد)

«المعنويات العالية» السلاح الأبرز للوحدة والنصر في مباراتهما اليوم في «الجولة 25» لدوري الخليج العربي، يعود «العنابي» الذي يستضيف المباراة على ملعب شباب الأهلي بالعوير، إلى المسابقة للمرة الأولى، بعد تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بأرقام تاريخية، ويبحث عن فوز معنوي، بعد أن أصبح خارج الصراع على «مربع الكبار»، باحتلاله المركز الثامن بـ35 نقطة، بينما تكتسب المباراة أهمية خاصة لـ «العميد» الرابع بـ 45 نقطة، ويريد أن ينهي الموسم في مركز يضمن له المشاركة في النسخة المقبلة لدوري الأبطال.

ومثلما يخوض «أصحاب السعادة» اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد تألقه قارياً، فإن «الأزرق» عاد بعد التوقف، بفوز مثير في الثواني الأخيرة على الظفرة، في الجولة الماضية، أكد من خلاله تمسكه بالوجود في «مربع الذهب».