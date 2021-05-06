«عمومية الطائرة» تعتمد النظام الأساسي 27 مايو

معتصم عبدالله (دبي)

حدد اتحاد الطائرة 27 مايو الحالي موعداً لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة واعتماد النظام الأساسي، والذي تُبنى على قواعده إجراءات انتخابات الدورة الجديدة لمجلس إدارة الاتحاد 2020- 2024.

وأوضح الدكتور أحمد المطوع الأمين العام لاتحاد الطائرة، أن الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الاتحاد الأسبوع الماضي أقر عقد ورشة عمل الأندية لمناقشة النظام الأساسي، والتي شهدت حضور جميع الأندية أمس، للوقوف على أبرز الملاحظات، تمهيداً لتنقيح مسودة النظام قبل اعتمادها بشكل رسمي في الاجتماع غير العادي والمرتقب للعمومية نهاية مايو الحالي.

ولفت إلى حرص مجلس إدارة الاتحاد بالتعاون مع الأندية للتحضير بشكل جيد لانتخابات الدورة الجديدة، والتي تنطلق وللمرة الأولى من قواعد النظام الأساسي الخاص بالاتحاد، حيث سيجري عقب اعتماد النظام اختيار لجنة للانتخابات وأخرى للطعون، للإشراف على إجراء الانتخابات.

وألغى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي القاضي في وقت سابق القرارات المعتمدة في العمومية غير العادية لاتحاد الطائرة، والتي عقدت في أغسطس 2020، وشهدت اعتماد النظام الأساسي وبُنيت على لوائحه إجراءات الدورة الانتخابية الجديدة 2020- 2024.

ونص قرار التحكيم على إلغاء قرارات العمومية غير العادية السابقة، اعتبار أندية البطائح، الذيد، المدام، ومليحة كأندية عاملة، بعدما احتكمت الأندية إلى المركز ضد مجلس إدارة اتحاد الطائرة بشأن اعتبارها عضوية مساندة وبالتالي عدم أحقيتها في التصويت على قرارات العمومية.

من جهته، عبر المطوع عن سعادته بالنجاح اللافت لمسابقات الموسم الحالي 2020- 2021، حيث كانت الطائرة من أوائل الاتحادات التي نجحت في إنهاء الموسم وفق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية، وذلك بفضل التعاون المثمر مع الأندية ودعم الجهات الرسمية.

وقال: «أعتقد أن الموسم يعد الأفضل خلال المواسم الأربع الأخيرة من حيث المستوى الفني المميز في المسابقات الستة على صعيد الرجال والشباب والسيدات، والتنافس المثير الذي استمر إلى الجولات الأخيرة، لا سيما على صعيد دوري الرجال».

وتوزعت ألقاب موسم 2020- 2021 للطائرة ما بين فوز شباب الأهلي بلقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، ونال النصر لقب دوري الرجال على حساب بني ياس، فيما توج نادي حتا بطلاً لدوري وكأس الشباب، وحصدت أكاديمية أسبريا لقب الدوري العام للكرة الطائرة للسيدات على حساب الشارقة الرياضي للمرأة.

وثمن الأمين العام لاتحاد الطائرة دعم وتعاون الأندية في إنجاح مسابقات الموسم المنصرم، وقال: «الأندية بالطبع تمثل أساس الاتحاد، والتشاور المستمر بشأن نجاح المسابقات أسهم في الخروج بالموسم إلى بر الأمان، في ظل العمل المشترك كفريق عمل واحد».