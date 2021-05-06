«التحكيم الرياضي» يرد على استفسار اتحاد اليد

دبي (وام)

أكد مركز الإمارات للتحكيم الرياضي أن حكمه في المنازعة الرياضية رقم 112، لسنة 2021، والخاص بنتيجة مباراة شباب الأهلي والعين في الدور النهائي من الكأس واضح ولا يحتاج إلى تفسير، وأن ما تضمنه الحكم الصادر عن الغرفة الاستئنافية بتاريخ 26 أبريل لا يتضمن أي عبارات أو كلمات تثير الغموض، وأن الحكم الصادر في هذا الشأن بفوز نادي شباب الأهلي على العين بنتيجة المباراة واضح ومحدد ويملك قوة السند التنفيذي.

جاء ذلك في بيان المركز رداً على رسالة اتحاد كرة اليد التي طلب فيها تفسير حكم الدعوى المقامة أمام غرفة الاستئناف من نادي شباب الأهلي ضد اتحاد اليد باعتبار العين فائزاً على شباب الأهلي بنتيجة/10/ صفر/، في المباراة التي جرت بينهما 19 أبريل الماضي.

كان المركز قد قبل احتجاج شباب الأهلي وأقر بفوزه بالمباراة بنتيجتها الفعلية وما يترتب على ذلك من آثار. وتضمنت رسالة المركز الموجهة إلى اتحاد كرة اليد أن الحكم واضح، وله قوة السند التنفيذي وفقاً لنص المادة 15، من القانون رقم/16/، لسنة 2016، في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي والتي نصت على أن «الأحكام والقرارات والمحاضر الصادرة عن المركز نهائية، ومشمولة بالنفاذ المعجل، ولها قوة السند التنفيذي». وأوضح المركز أن نادي شباب الأهلي تقدم بطلب تنفيذ الحكم، الأمر الذي ترتب عليه قيام المركز بمخاطبة الهيئة العامة للرياضة لاتخاذ الإجراءات القانونية لمتابعة تنفيذ الحكم، على أن تتم موافاته بهذه الإجراءات من قبل الهيئة العامة للرياضة خلال 5 أيام من تاريخ الخطاب. وشدد البيان على أن الحكم الصادر في المنازعة لا يحتاج إلى تفسير لأنه واضح الدلالة في منطوقه، مشفوعاً بحيثياته التي تم إرسالها لطرفي النزاع.