صلاح ونادال وهاميلتون أبطال «لوريوس للإلهام»





برلين (د ب أ)

اختارت أكاديمية لوريوس الرياضية العالمية، النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، للفوز بجائزة الإلهام الرياضي لعام 2021. وأعلن النجم البرتغالي السابق لويس فيجو فوز صلاح بالجائزة في فيديو بثه حساب الأكاديمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث قال: لوريوس تود الحصول على تلك الفرصة لتكريم رياضي خاص جداً هو ما يمثل كل شيء يخص أكاديمية لوريوس. وأضاف فيجو: في الوقت الذي يشار دائماً إلى إنجازاته مع ليفربول، فقد قدم أكثر من كرة القدم في بلده في نجريج بمصر، إنه محمد صلاح. وتابع: لقد تبرع صلاح عام 2018 لإنشاء مدرسة وملعب وصالة جيمانزيوم، ودائماً ما ينشر التوعية بشأن المساواة مع المرأة. كما اختير فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، كأفضل فريق لعام2021، كان بايرن قد توج بستة ألقاب في الفترة من صيف 2020 حتى فبراير الماضي، وهي الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والألماني وكأس العالم للأندية. وقال كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن إن التكريم الأخير هو بمثابة التتويج باللقب السابع في عام لن ننساه أبداً. وشهد الحفل الافتراضي، الذي أقيم بمدينة إشبيلية الإسبانية، تكريم اثنين من نجوم التنس، هما الإسباني رافاييل نادال في فئة الرجال، واليابانية ناعومي أوساكا في فئة السيدات. كما تم تكريم البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم في سباقات سيارات فورمولا1 لعمله في مكافحة العنصرية، وتم منح أيقونة التنس الأميركية بيلي جين كينج جائزة الإنجاز مدى الحياة لعملها في تعزيز المساواة، وذلك من بين جوائز أخرى تم تقديمها.