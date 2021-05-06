دافيد فيا مديرًا لعمليات «أوديشا»

نيودلهي (أ ف ب)

أعلن نادي أوديشا المنافس في دوري الدرجة الأولى الهندية تعيين الدولي السابق الإسباني دافيد فيا مديرًا لعمليات كرة القدم حول العالم.

وقال النادي في تغريدة على حسابه على تويتر: ضمّ أوديشا الفائز بكأس العالم وأسطورة الكرة الإسبانية دافيد فيا لقيادة عمليات كرة القدم العالمية". ويعتبر فيا أفضل هدّاف في تاريخ منتخب "لا روخا" الذي خاض معه 98 مباراة دولية سجل خلالها 59 هدفًا، وتوج بلقب كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2008.

وقال لاعب برشلونة السابق: سأحاول أن أجلب خبرتي، لم ألعب في الهند ولكني مارست كرة القدم على مدى 20 عامًا كلاعب احترافي وقبلها في الأكاديمية". أنهى أوشيدا الواقع في مدينة بوبانسوار الموسم الماضي في متذيل الترتيب في دوري لا يوجد فيه نظام الهبوط والصعود.

وقال رئيس النادي راج أتوال: وصول دافيد هو تأكيد لنوايا نادي أوديشا، المنطقة والجماهير وبالطبع الدوري الهندي الممتاز بشكل عام.

وأمضى فيا أوج مسيرته في إسبانيا مع فالنسيا، برشلونة وأتلتيكو مدريد حيث توج بلقب الليجا ثلاث مرات ولقب دوري أبطال مع النادي الكاتالوني عام 2011، قبل أن ينتقل إلى نيويورك سيتي الأميركي وينهي مسيرته العام الفائت مع فيسيل كوبي الياباني.