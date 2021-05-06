الزمالك يشكو اتحادي الكرة واليد إلى «الأولمبية المصرية»

القاهرة (د ب أ)

أعلن نادي الزمالك المصري عن تقدمه بشكوى رسمية للجنة الأولمبية المصرية ضد اتحادي كرة القدم واليد ببلاده.

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الخميس، أنه تقدم بشكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية استعرض خلالها ما قامت به اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة في بطولة الجمهورية مواليد 1999، والتي شهدت مخالفة واضحة للوائح المنظمة للبطولة بعدم منح الزمالك اللقب بحسب اللائحة، وقرار إقامة مباراة فاصلة بين الزمالك والأهلي لحسم البطولة قبل أن يقرر اتحاد الكرة تأجيل المباراة.

وأضاف أنه تقدم بشكوى أخرى إلى اللجنة الأولمبية المصرية، استعرض فيها المخالفات التي قامت بها اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد، بخصوص القرار الصادر عنها في جلسة الأول من مايو باعتبار الزمالك بطلاً لدوري المحترفين موسم 2020/2019، واعتبار الأهلي بطلاً لكأس مصر للرجال في نفس الموسم، وذلك لكون الزمالك والأهلي هما من فازا بلقب البطولتين في الموسم قبل الماضي.

وذكر الزمالك في خطابه الرسمي أن القرار الصادر عن اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد اليد، يعد مخالفة صارخة للوائح النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة اليد، وكذلك لوائح الاتحاد الدولي لكرة اليد والمعايير والمواثيق الأولمبية الدولية، لأنه لا يوجد ما يسوغ منح الأهلي لقب كأس مصر، وذلك حسب وصف الزمالك في بيانه.