عجمان يطلب تأجيل مباراته أمام الفجيرة

رضا سليم (دبي)

تقدم عجمان بطلب رسمي، إلى رابطة المحترفين لتأجيل مباراته أمام الفجيرة، ضمن «الجولة 26» والأخيرة، من دوري الخليج العربي، والتي تقام يوم 11 مايو الجاري، إلى ما بعد مباراة الفجيرة والوحدة المؤجلة من «الجولة 24»، والتي تقام يوم 15 مايو، وذلك عملاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين، خاصة أن المواجهة بينهما تحدد مصير البقاء لأي منهما.

ويحتل عجمان المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة، بعد تعادله الأخير أمام الجزيرة في «الجولة 24»، وهي الجولة التي غاب عنها الفجيرة أمام الوحدة بسبب عودة الأخير من الهند، بعد المشاركة في دوري أبطال آسيا.

كان أيمن الرمادي مدرب الفريق قد وجه رسالة إلى رابطة المحترفين، بضرورة تأجيل مباراة «البرتقالي» أمام «الذئاب»، باعتبار أن حسم البقاء سيكون في المواجهة الأخيرة بين الفريقين، وليس من المنطق أن ينهي عجمان الموسم، وينتظر مصيره إلى ما بعد مواجهة الفجيرة والوحدة.

ومن المنتظر أن ترد رابطة المحترفين على عجمان، بعد انتهاء هذه الجولة، حيث سيتم دراسة التأجيل من عدمه، طبقاً لظروف المباريات ونهائي كأس رئيس الدولة الذي يقام 16 مايو الجاري بين شباب الأهلي والنصر.