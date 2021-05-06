هيرتا برلين يودع مراكز الهبوط بـ«ثلاثية فرايبورج»

برلين (د ب أ)

خرج هيرتا برلين من مراكز الهبوط بالدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا»، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على ضيفه فرايبورج اليوم الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد هيرتا برلين، الذي أنهى سلسلة تعادلاته التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، إلى 30 نقطة في المركز الرابع عشر ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد فرايبورج عند 41 نقطة في المركز التاسع, وأحرز البولندي كرزيستوف بياتيك الهدفين الأول والثاني لهيرتا في الدقيقتين 14 و22 على الترتيب، فيما تكفل الصربي نيمانيا رادونيتش بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 85.