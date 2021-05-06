توزي وحمزة وسالم يتصدرون استفتاء «سبورت فور أوول»

دبي (الاتحاد)

حصل البرتغالي توزي لاعب النصر على جائزة «نجم الأسبوع» في «الجولة 24» لدوري الخليج العربي، في استفتاء شبكة «سبورت فور أوول»، بعدما قاد «العميد» للعودة مرة أخرى إلى «مربع الذهب» بفوزه على الظفرة 3-2، سجل منهما توزي هدفين، وذلك بعدما حصد المركز الأول بنسبة 30%، من إجمالي أصوات المشاركين الـ 516 من الجمهور متابعي الشبكة، بالإضافة إلى أصوات 20 خبيراً رياضياً وإعلامياً.

وأسفرت نتيجة الاستفتاء في فئة أفضل حارس عن مفاجأة كبيرة بفوز حسن حمزة حارس شباب الأهلي «البديل» باللقب، بعدما دافع عن عرين «الفرسان» للمباراة الثانية على التوالي، حيث قاد فريقه إلى فوز تاريخي على الهلال السعودي بثنائية في ختام دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

ومنح المهندس مهدي علي الحارس الثقة في لقاء بني ياس المهم، في «الجولة 24» من «دورينا»، ليكافئ حمزة مدربه بالتألق ويحافظ على نظافة شباكه للمرة الثانية، ويحصل على علامة متميزة 16 من 20 من أصوات النقاد والمدربين في استفتاء «سبورت فور أوول»، بنسبة إجمالية 39.9%، متفوقاً على زايد أحمد «الظفرة» بـ 30.2%

ونال أحمد سالم، الذي أدار مباراة بني ياس وشباب الأهلي، جائزة «أفضل حكم» بنسبة 55%، وتبعه محمد عبدالله الذي أدار لقاء الوصل وخورفكان وله 27%، وحسن المهري مساعد أول دولي والذي شارك في قيادة لقاء الشارقة وحتا بـ 18%.