الطاهر يشارك في اجتماعات «دولي الشطرنج»

دبي (الاتحاد)

شارك الحكم الدولي الإماراتي سلطان الطاهر، مستشار اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للشطرنج، في اجتماع اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور أعضاء اللجنة.

وأكد الطاهر أن الاجتماع ناقش المستجدات الفنية، والتي تخص اللعبة ومراجعة بعض لوائح البطولات، كما تمت مناقشة بعض التوصيات والقوانين الفنية، ورفعها إلى الاتحاد، خاصة قوانين البطولات التي تقام بنظام الاتصال المرئي، وتحقيق مبدأ الشفافية والحيادية، وكيفية إدارة الحكام لمثل هذه البطولات في الوقت الراهن.

وأوضح الطاهر أن موضوعات طاولة النقاش في الاجتماع تضمنت ما يخص تسجيل النقلات إلكترونياً، بحيث تكون أوراق التسجيل الخاصة باللاعب «الاسكور شيت» إلكترونياً وكيفية التعامل معها، لتفادي الغش ومرونة أكثر للحكام لإدارة المباريات، وتطرق الاجتماع إلى تغيير بعض أنواع حسم التعادل لبعض البطولات، خاصة بطولات الفرق.

واعتمدت اللجنة شعاراً جديداً للجنة، واختتم الاجتماع بمناقشة عدد من الرسائل الواردة من بعض الاتحادات الدولية لبعض الاستشارات الفنية.