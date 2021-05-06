المعلا: مرسوم «الشارقة للشطرنج» يدعم النادي دولياً وقارياً

الشارقة (الاتحاد)

رفع الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على إصدار المرسوم الخاص بتنظيم العمل بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وأكد أن هذا المرسوم يعتبر امتداداً لأمر سموه الكريم عام 1979 عندما وجه بتأسيس النادي وافتتاحه رسمياً لممارسة النشاط لخدمة ورعاية أبناء الشارقة من كافة الفئات السنية، وهذا يؤكد حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على توفير كل ما من شأنه أن يفيد الشباب والرياضة والثقافة ورعاية الأبناء في كافة مناطق الإمارة، والتي سعت إدارة النادي إلى ترجمة هذه التوجيهات لتصبح الشارقة منارة شطرنجية.

أضاف:«إصدار هذا المرسوم يحفظ للنادي حقوقه القانونية وينظم الأسس الإدارية، ويدعم من مكانة النادي محلياً وعربياً وقارياً ودولياً من خلال تواجد أبناء إمارة الشارقة على الخريطة الدولية وحققوا إنجازات شطرنجية تحسب لدولة الإمارات، بعدما عمل النادي بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي على نشر اللعبة على مستوى الإمارة، وهو ما فتح الباب أمام عدد من الأندية لاعتماد اللعبة ضمن الألعاب الفردية، وهذا أدى بدوره إلى إثراء الساحة الشطرنجية بظهور لاعبين جدد يمثلون الدولة، حيث تزخر إمارة الشارقة بالمواهب والكفاءات في كافة الرياضات والأنشطة الثقافية والاجتماعية بشكل عام وفي لعبة الشطرنج بشكل خاص».

كما تقدم رئيس النادي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، لدعمهما لمسيرة النادي ولاعبيه لتحقيق الإنجازات والنتائج المشرفة التي ترضي الطموحات، ونثمن تعاون مجلس الشارقة الرياضي لدعم برامج وخطط النشاط في النادي.