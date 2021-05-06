ليمان ينهي أزمة أوجو بالاعتذار

برلين (د ب أ)

أعرب الحارس الدولي الألماني السابق ينس ليمان عن أسفه لارسالة رسالة عنصرية للاعب الدولي الألماني السابق والمحلل التليفزيوني الحالي دينيس أوجو.

وكتب ليمان «51 عاماً» عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: لا يمكنك الإدلاء بتلك التعليقات، لقد أصبحت غير مقبولة في المجتمع، أود أن اعتذر مرة أخرى من كل قلبي، أنا أسف بشدة لتصرفي، وأطلب الصفح من كل من شعر بالأذى بسببي.

وفقد ليمان منصبه في هيرتا برلين في المجلس الإشرافي، وكذلك مراكز أخرى أمس الثلاثاء، بعد أن شارك أوجو عبر منصة تبادل الصور«إنستجرام» رسالة تلقاها من ليمان عبر تطبيق «واتساب»، والتي يتساءل فيها الأخير قائلاً: «هل دينيس هو الشخص الأسود الذي اخترته؟.

وتقبل أوجو اعتذار ليمان الذي أكد أن أوجو وهو لاعب دولي سابق هو مؤهل، ويحظى بتقييمات رائعة في قناة «سكاي» التليفزيونية. وذكرت قناتا«سكاي» و«سبورت 1» أن ليمان لن يظهر في برامجها مرة أخرى.