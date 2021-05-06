هاميلتون عن زميله بوتاس: شريك رائع





لندن (رويترز)

دافع لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات عن زميله في مرسيدس فالتيري بوتاس ووصفه بأنه "شريك رائع" اليوم الخميس بعد أن واجه السائق الفنلندي أسئلة حول مستقبله وثارت تكهنات عن احتمال رحيله في منتصف الموسم.

وينتهي عقد بوتاس مع مرسيدس في نهاية العام الجاري ويتأخر بالفعل بفارق 37 نقطة عن زميله في الفريق هاميلتون متصدر بطولة فورمولا 1 بعد ثلاثة سباقات.

وبينما يدور صراع ثنائي شرس على اللقب بين هاميلتون والهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول الذي يتأخر بثماني نقاط عن السائق البريطاني يحتل بوتاس المركز الرابع في الترتيب العام. واحتل بوتاس المركز الثالث مرتين وانسحب في إيمولا بعد تصادم مع جورج راسل سائق وليامز المدعوم من مرسيدس والذي رشحته التكهنات لخلافة بوتاس.

وقالت صحيفة ديلي ميل هذا الأسبوع إن مرسيدس قد يستغني عن خدمات بوتاس ونقلت عن مهندس لم تكشف عن اسمه في الفريق قوله إن هناك "حالة من التوتر" في المصنع. وقال هاميلتون للصحفيين في جائزة إسبانيا الكبرى: أشعر أن لدينا أفضل تشكيلة حالياً فيما يتعلق بالتوازن داخل الفريق، في مرحلة ما سيتغير الوضع، لن أستمر هنا مدى الحياة، لن يستمر فالتيري هنا للأبد لكن في الوقت الحالي أعتقد أنه قدم المساعدة للفريق مراراً وتكراراً خلال السنوات الأخيرة ويستمر في القيام بذلك، سنخوض السباق الرابع فقط هذا الموسم (مطلع الأسبوع) ويجب أن يمنحه الناس هدنة للتركيز على ما يفعله.

وحصل فالتيري على مركز أول المنطلقين في السباق الأخير بجائزة البرتغال الكبرى.