فرانكفورت يربط «الابن الروحي» حتى 2025





فرانكفورت (د ب أ)

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، أن تيموثي تشاندلر سيواصل اللعب مع الفريق حتى عام 2025، بعدما تم تجديد التعاقد معه اليوم الخميس، ومنحه دوراً غير محدد مع النادي بعد أن ينهى مسيرته الكروية.

وانضم المدافع الألماني الأميركي تشاندلر «31 عاماً» إلى فرانكفورت عام 2001، حينما كان يبلغ 11 عاماً، وظل مع النادي منذ ذلك الحين، باستثناء أربع سنوات قضاها في فريق نورمبرج ما بين عامي 2010 و2014، ما يجعله بمثابة الابن الروحي للنادي الألماني.

وقال فريدي بوبيتش، عضو مجلس إدارة آينتراخت فرانكفورت للرياضة: قيمة تيمي للفريق والبيئة العامة تتجاوز الجانب الرياضي، إنه يحظى باحترام كبير في كل مكان بسبب خدمته، وكلمته لها وزن فهو من أقدم لاعبي البوندسليجا.