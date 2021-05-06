بوتاس: شائعات رحيلي عن مرسيدس جزء من إثارة فورمولا1





برلين (رويترز)

نفى فالتيري بوتاس سائق مرسيدس أمس الخميس تكهنات إعلامية باحتمال رحيله عن الفريق في منتصف الموسم، وقال إن هذه الشائعات جزء من عالم فورمولا 1.

وينتهي عقد السائق الفنلندي مع مرسيدس في نهاية العام، ويتأخر بالفعل بفارق 37 نقطة عن زميله في الفريق لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات ومتصدر البطولة بعد ثلاثة سباقات.

وبينما يدور صراع ثنائي شرس على اللقب بين هاميلتون والهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول، الذي يتأخر بثماني نقاط عن السائق البريطاني يحتل بوتاس المركز الرابع في الترتيب العام.

واحتل بوتاس المركز الثالث مرتين وانسحب في إيمولا بعد تصادم مع جورج راسل سائق وليامز المدعوم من مرسيدس، والذي رشحته التكهنات لخلافة بوتاس.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» هذا الأسبوع إن مرسيدس قد يستغني عن خدمات بوتاس، ونقلت عن مهندس لم تكشف عن اسمه في الفريق قوله إن هناك «حالة من التوتر» في المصنع.

وقال بوتاس للصحفيين في جائزة إسبانيا الكبرى رداً على سؤال عن هذه التكهنات: لن يستغني عني الفريق في منتصف الموسم، فريقي لا يفعل ذلك، ارتبط بعقد لنهاية العام وهناك فريق واحد فقط يقوم بهذه الأشياء في فورمولا 1 ولسنا هذا الفريق.

وأضاف: لا أحمل نفسي أي ضغوط وأعرف كيف تسير الأمور، هذه الشائعات جزء من الرياضة. ودأب رد بول على إجراء تغييرات في منتصف الموسم في السنوات الأخيرة.