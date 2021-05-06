نادال يحلم بمعادلة ديوكوفيتش بـ «النجمة 36»

مدريد (أ ف ب)

بلغ الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيًا عالميًا الدور ربع النهائي من دورة مدريد للتنس، ثالثة دورات الماسترز للألف نقطة لدى الرجال، فيما تأهلت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى إلى النهائي الرابع لها هذا العام.

وتغلّب نادال «ملك» الملاعب الترابية على الأسترالي أليكسي بوبيرين (76 عالميًا) 6-3,6-3 في ساعة و19 دقيقة. وكان هذا اللقاء الأول الذي يجمع نادال وبوبيرين (21 عامًا) ضمن منافسات رابطة المحترفين، ويلتقي الإسباني في ربع النهائي مع الألماني الكسندر زفيريف (السادس عالميًا) أو البريطاني دانيال ايفانز (26) اللذين يلعبان لاحقًا.

وقال نادال «34 عامًا»: كانت مباراة صعبة، الأرضية سريعة وزلقة، الكرة كانت تطير، البداية كانت صعبة وكان يرد كل الكرات، لذا أنا سعيد بالفوز. وتابع: من ثم سيطرت قليلا على المباراة وشعرت أكثر بالارتياح في النتيجة وقمت بالأمور بطريقة صحيحة حتى ولو انه من الصعب مواجهة لاعب مثله.

ويسعى «الماتادور» الذي بلغ ربع النهائي في مدريد للمرة الخامسة عشرة وراء لقبه السادس في العاصمة الإسبانية والأول منذ 2017، ما سيسمح له في تحقيق لقبه الـ 36 في دورات الماسترز ومعادلة الرقم القياسي الذي يحمله الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول.

وفي منافسات السيدات، حيت تعتبر الدورة إحدى دورات الألف (دبليو تي أيه 1000)، تأهلت بارتي إلى النهائي الرابع لها في هذا العام على حساب «مفاجأة» الدورة صاحبة الأرض باولا بادوسا (62) بعد فوزها عليها 6-4 و6-3. وثأرت الأسترالية من منافستها بادوسا التي باتت أول إسبانية تبلغ المربع الذهبي في 12 عاماً من تاريخ الدورة، بعد خسارتها أمامها في ربع نهائي دورة تشارلستون الشهر الماضي بمجموعتين 4-6 و3-6.

وقارعت بادوسا «23 عامًا» المشاركة ببطاقة دعوة والتي وصلت إلى نصف النهائي للمرة الأولى في مسيرتها ضمن دورات الألف، منافستها في المجموعة الأولى وفرضت التعادل 4-4، قبل أن تتمكن بارتي من خلق الفارق عندما كانت ترسل للمرة الثالثة للفوز بالمجموعة 5-4 بمساعدة خطأ مزدوج من الإسبانية.

وعلى الرغم من كسر بادوسا إرسال منافستها في بداية المجموعة الثانية، إلا أن بارتي ردت التحية بكسر إرسال الإسبانية مرتين لتفوز بعد ساعة وربع. ورفعت بارتي عدد انتصاراتها المتتالية على الملاعب الترابية إلى 16. وتلتقي الفائزة ببطولة رولان جاروس في عام 2019 في المباراة النهائية السبت، الفائزة بين البيلاروسية أرينا سابالينكا الخامسة والروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا اللتين تلعبان في وقت لاحق اليوم.

وفازت بارتي في المباريات الثلاث النهائية التي بلغتها في عام 2021، منذ عودتها إلى الملاعب على الرغم من تداعيات الجائحة، في ملبورن يارا فالي كلاسيك قبل بطولة أستراليا المفتوحة، وميامي بداية أبريل وعلى الملاعب الترابية في شتوتجارت قبل حوالي 10 أيام.