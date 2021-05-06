دورتموند يستعيد هالاند قبل مواجهة لايبزيج

دورتموند (د ب أ)

قال إيدن تيرزيتش المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند، اليوم الخميس، إن النجم النرويجي إيرلينج هالاند بات قريباً من العودة لتدريبات الفريق وربما يشارك أمام في المباريات الهامة أمام لايبزيج.

وأوضح تيرزيتش: من المفترض أن الأمور على ما يرام وأنه لا يعاني من أي ألم وسيكون خيار لنا يوم السبت. وأصيب هالاند، الذي سجل 25 هدفاً في الدوري، في عضلة الفخذ قبل أسبوعين وغاب عن مباراة دورتموند أمام هولشتاين كيل في الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا الأسبوع الماضي.

وفاز دورتموند في آخر أربع مباريات له ليصبح على بعد نقطة واحدة خلف المراكز الأربعة الأولى، وحجز مقعدا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وفي حال الفوز على لايبزيج صاحب المركز الثاني، فإن ذلك سيبقي على آمالهم في التأهل إلى بطولة النخبة في أوروبا، كما أنه يعزز معنويات الفريق قبل مواجهة لايبزيج أيضا في نهائي كأس ألمانيا يوم الخميس الأسبوع المقبل.

وأضاف تيرزيتش: سنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق النقاط الثلاث يوم السبت، وهذا لن يغير أي شيء أيضا بخصوص مباراة الكأس الذي نرغب في الحصول عليه أيضا بعدها بخمسة أيام. وتابع أن جيوفاني رينا لاعب وسط الفريق قد يعود للمشاركة يوم السبت بعدما غاب عدة أيام عن تدريبات الفريق لمعاناته من مشكلة في ربلة الساق.