انتكاسة طبية تهدد بريمن بفقد توبراك





فرانكفورت (د ب أ)

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني أنه قد يفتقد مدافعه البارز عمر توبراك في المباريات الثلاث الأخيرة من موسم البوندسليجا. وغاب توبراك لأربع مباريات بسبب الإصابة في السمانة، وقال المدرب فلوريان كوفيلدت أن اللاعب تعرض لانتكاسة خلال البرنامج التأهيلي. وقال كوفيلدت: بالتأكيد لن يتمكن من اللعب أمام ليفركوزن يوم السبت، وهناك الكثير من الشكوك حول إمكانية عودته للعب مجدداً هذا الموسم. وأضاف: بالتأكيد هي صدمة لأن أكثر الفترات ثباتاً بالنسبة لنا هذا الموسم تحققت في حضوره. وخسر بريمن أخر سبع مباريات بالبوندسليجا ويحتل المركز الرابع عشر بفارق نقطة واحدة عن منطقة الخطر، مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم.