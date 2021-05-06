فكتور يتأهل للدور الثالث في«جودو كازان»

أبوظبي (الاتحاد)

تأهل فيكتور سكرتوف لاعب منتخبنا الوطني للجودو إلى الدور الثالث في بطولة جراند سلام كازان، بالقاضية الفنية قبل نهاية الجولة بنصف دقيقة بعد بفوزه على الأوكراني خومولا ارتيم في منافسات المجموعة الحديدية لوزن تحت 73 كجم، ليقابل الفائز من اللقاء الذي يجمع بين الكازاخستاني شمشيف والمكسيكي كاردوس في الثالث. وانطلقت البطولة أمس الأول وسط حضور مميز وإجراءات احترازية مشددة، ومشاركة استثنائية باعتبارها آخر البطولات الأربع الكبرى المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو الصيف المقبل، والتي تسبقها بطولة العالم للجودو التي تقام في المجر في يونيو المقبل،لذلك جاءت منافسات اليوم الأول في غاية من الإثارة والندية ورغبة الفوز، وبالتالي لم يكن من غير المألوف أن نرى نوبات الفرح التي اعتدنا على رؤيتها مع اقترابنا من مباريات الميداليات الختامية، فيما تحول ضغط المباريات لطاقة إيجابية خاصة المنتخب الياباني الذي نجح في تصدر منافسات اليوم الأول بذهبيتين على حساب المنتخب الروسي صاحب الأرض الفائز بذهبية واحدة كحال المنتخب الفرنسي الثالث.