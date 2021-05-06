مذكرة تفاهم بين مُدن والأولمبياد الخاص لاستضافة الفعاليات الرياضية

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت مُدن العقارية، شركة التطوير العقاري، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي لاستضافة الفعاليات الرياضية الخاصة بأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية، وتوفير مرافق رياضية ذات مستوى عالٍ، تتناسب مع احتياجات هذه الفئة الملهمة من شبابنا وبناتنا، الأمر الذي من شأنه ترسيخ مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تمكين أصحاب الهمم في المجتمعات المحلية.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين، وتبادل المعرفة فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في تنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات مشتركة في منطقة الحديريات الترفيهية، أحدث مشاريع «مُدن» في أبوظبي، وبما يضمن تمتع أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية وعائلاتهم بتجربة فريدة ومميزة في مواقع ترفيهية ورياضية مختلفة. ومن خلال توفير المرافق والأماكن الرياضية لأصحاب الهمم، تعكس اتفاقية التعاون جهود شركة مدن العقارية المتواصلة لتوفير مجموعة متنوعة من الفرص لأصحاب الهمم، وضمان توفير تجارب مثالية وشاملة ممتعة. وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، أكدت شركة مُدن العقارية، «نحرص على تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية تجسّد التزامنا بتعزيز رفاهية المجتمع وخلق بيئة دامجة وصديقة لأصحاب الهمم في جميع مشاريعنا».

وأضافت: «نتطلع من خلال العمل مع الأولمبياد الخاص الإماراتي إلى استضافة العديد من الأنشطة والمبادرات المجتمعية لتمكين أصحاب الهمم، والحفاظ على التزامنا بدعم أهداف أبوظبي الرامية إلى تبوؤ مركز ريادي على الصعيد العالمي في تمكين وتعزيز قدرات أصحاب الهمم ضمن المجتمع المحلي». ومن جانبه، قال سعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني والتنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «بدأ تعاوننا المثمر مع شركة مُدن العقارية مع نجاح إطلاق برنامج تعلم ركوب الدراجة في نهاية عام 2020، والذي يهدف لتعليم أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية هذه المهارة الحياتية الأساسية وسط أجواء جزيرة الحديريات الخلابة. واليوم يسعدنا الإعلان عن هذا التوسع في شراكتنا بما يتضمن التخطيط المشترك لاستضافة فعاليات رياضية متنوعة تدعم إثراء حياة أصحاب الهمم، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة في أحد أرقى المرافق في العاصمة».

من جهتها، أوضحت الدكتورة بشرى الملا المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، أن مذكرة التفاهم تتماشى مع استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم التي تم إطلاقها العام الماضي 2020، بهدف الوصول إلى مجتمع دامج وممكّن لأصحاب الهمم وخلق بيئة تتيح الوصول المتكافئ لهم للحقوق والخدمات والفرص في جميع مراحل الحياة، حيث تشتمل الاستراتيجية على 6 محاور رئيسية، منها محور الوصول الشامل، لذا فإن المذكرة بمثابة تسريع للمحور الذي يسعى إلى تسهيل الوصول إلى البرامج الرياضية، فضلاً عن تحقيق مبدأ الرياضة للجميع، وغرس مدى أهميتها لأصحاب الهمم ودورها في رفع جودة الحياة. وفي إطار مذكرة التفاهم، سينظم الأولمبياد الخاص الإماراتي فعاليات وأنشطة رياضية مجتمعية وأنشطة تنافسية على مدار العام باستخدام مرافق منطقة الحديريات الترفيهية. فيما ستوفر «مُدن» لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي وأصحاب الهمم إمكانية الوصول إلى مجموعة مرافق استثنائية لتنفيذ الأنشطة المزمع تنظيمها، مثل «القرية الرياضية 321» وملاعب الحديريات، بما في ذلك ملاعب كرة القدم، وملاعب التنس الخارجية، وملاعب كرة السلة، وملاعب كرة الريشة، ومضمارا سباق الدراجات لمسافة 5 كيلومترات و10 كيلومترات، وشاطئ الحديريات لمسابقات السباحة والدراجات والسباقات الثنائية (الدياتلون) والثلاثية (الترياتلون).