«المصري» يرفع الإيقاف عن مدير الكرة بالأهلي

القاهرة (د ب أ)

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم السماح لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بحضور مباريات فريقه في مسابقة الدوري بعد رفع الإيقاف عنه.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس أن اللجنة القانونية بالاتحاد قد قررت حفظ التحقيق الذي أجراه الاتحاد المصري مع عبد الحفيظ بمعرفة حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد.

وأوضح اتحاد الكرة المصري أن سيد عبد الحفيظ أكد خلال التحقيق معه بحضور محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي تقديره للمنظومة الكروية ولجنة الحكام بالاتحاد وأن تصريحاته نقلت بأحد المواقع بطريقة مغلوطة، حيث أنها لم ترد على لسانه.