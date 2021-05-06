فينزيرل يجدد «الذكريات الأليمة» مع أوجسبورج

ميونيخ (د ب أ)

يعود ماركوس فينزيرل إلى فريقه القديم أوجسبورج غداً الجمعة في مهمة تدريبية تستمر لثلاث مباريات فقط، بهدف إنقاذ الفريق من شبح الهبوط من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وعاد فينزيرل إلى الفريق الذي حقق معه النجاح بين عامي 2012 و2016 وقاده للتأهل إلى الدوري الأوروبي، لكن المباراة الأولى أمام شتوتجارت غداً تحمل ذكريات أليمة لفينزيرل، حيث تعرض للإقالة من تدريب شتوتجارت في أبريل 2019 بعد الخسارة أمام أوجسبورج صفر/ 6.

وقال فينزيرل: هذه هي القصص التي تكتبها كرة القدم، لا أريد أن أنظر إلى الماضي، كل ما يهم هو مباراة مساء الجمعة. وبعد الاستغناء عن المدرب هايكو هيرليتش، حصل شتوتجارت على وقت كاف للإعداد للأمتار الأخيرة من الموسم بفضل توقف البوندسليجا لمدة أسبوع.

لكن فينزيرل لن يكون أمامه متسع من الوقت لمحاولة إبقاء النادي في البوندسليجا، حيث يحتل المركز الثالث عشر بفارق أربع نقاط عن كولن صاحب المركز الثالث من القاع.

وبعد مواجهة شتوتجارت يلتقي أوجسبورج مع فيردر بريمن ثم يختتم مشواره بملاقاة بايرن ميونيخ المنتظر تتويجه باللقب. ويخوض فينزيرل مباراة الغد من دون مدافعه فيليكس أودوخاي المصاب، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الفريد فينبوجاسون.