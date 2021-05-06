الإمارات تشارك في السباق الخيري العالمي

دبي (الاتحاد)

أعلن منظمو سباق «وينجز فور لايف» الخيري العالمي، عن فتح باب التسجيل في النسخة الثامنة المقررة يوم الأحد المقبل، ومنهم سكان الإمارات من خلال المشاركة عبر التطبيق في الهواتف الذكية، بالتزامن مع بقية مدن العالم، وكل منهم بحسب الموقع الذي يناسبه، لتجنب الحشود في المكان نفسه ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»، وبلغ العدد 700 ألف مشارك من 195 دولة في السباقات، وقطعوا 7 ملايين كيلو متر.

وقال البريطاني كولين جاكسون الحاصل على الميدالية الأولمبية في سباق 110 أمتار حواجز: «يسعدنا أن نؤكد إقامة السباق بفضل تطبيقنا، وسنكون مستقلين تماماً، ولدينا برنامج نعمل باستمرار على تطويره منذ 5 سنوات، وبالتالي فإن التشغيل الافتراضي ليس جديداً على الإطلاق.