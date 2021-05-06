«كاف» يعلن مواعيد دور الــ8 لـ «أبطال أفريقيا»

القاهرة (د ب أ)

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد دور الثمانية لدوري الأبطال، حيث تقام جولة الذهاب يومي الجمعة والسبت 14 و15 مايو الجاري.

الفرق التي تأهلت لدور الثمانية بدوري الأبطال هي مولودية الجزائر والوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني والأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي.

وأوضح بيان «كاف»: ستقام مباراة مولودية الجزائر والوداد البيضاوي المغربي الجمعة 14 مايو بالجزائر، بينما تقام مباريات شباب بلوزداد والترجي بالجزائر وكايزر تشيفز وسيمبا بجوهانسبرج والأهلي وصن داونز في القاهرة يوم السبت 15 مايو الجاري.

وأوضح: تقام مواجهات الإياب الأربعة يوم 22 مايو بين الوداد ومولودية الجزائر بالمغرب والترجي وشباب بلوزداد في تونس وسيمبا وكايزر تشيفز بتنزانيا وصن داونز والأهلي في جنوب أفريقيا.