ثيم إلى ربع نهائي «مدريد للتنس»





مدريد (أ ف ب)

بلغ النمساوي دومينيك ثيم المصنف رابعاً عالمياً، الدور ربع النهائي من دورة مدريد للتنس، ثالثة دورات الماسترز للألف نقطة، بفوزه على الأسترالي أليكس دي مينور الرابع والعشرين 7-6 (9-7) و6-4.

واحتاج ثيم العائد إلى ملاعب الكرة الصفراء بعد غياب حوالي شهر ونصف الشهر، إلى ساعة و51 دقيقة للتخلص من منافسه الذي كسر إرساله في بداية المجموعة الأولى.

وعاد ثيم إلى الملاعب في العاصمة مدريد للمرة الأولى منذ مشاركته في دورة دبي في مارس الماضي، بعدما كان قرر التوقف لفترة، بحسب ما كان صرّح قبل أسابيع عدة لوسائل إعلامية نمساوية بأنه شعر وكأنه "يغرق في حفرة"، في الأشهر التي أعقبت تتويجه بلقبه الأوّل الكبير في دورات جراند سلام وتحديداً في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في عام 2020.

كما تحدث عن معاناته الذهنية في مواجهة القيود الصحية المفروضة بسبب جائحة "كوفيد -19". وضرب ثيم موعداً في ربع النهائي مع الفائز بين الروسي أندري روبليف أو الأميركي جون إيسنر. وفي مباراة ثانية، فاز الكازاخستاني ألكسندر بوبليك على الروسي أصلان كاراتسيف 6-4 و6-3 وحجز مقعده في ربع النهائي.