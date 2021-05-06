«طفرة توخيل» تنقل تشيلسي من الهاوية إلى حافة المجد





لندن (أ ف ب)

بعدما أقيل من قبل باريس سان جيرمان الفرنسي عشية عيد الميلاد، سيعود المدرب الألماني توماس توخيل إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للموسم الثاني على التوالي، بعد أن نجح في قيادة تشيلسي الإنجليزي "المتجدد" إلى تخطي ريال مدريد الإسباني في الدور نصف النهائي.وقال توخل إنه شعر وكأنه وجد "أفضل هدية لا تزال تحت الشجرة" عندما استعان به تشيلسي في يناير الماضي بخدماته بعد إقالة لاعب وسطه وهدافه التاريخي فرانك لامبارد. لم يسمح الملياردير رومان أبراموفيتش، مالك البلوز، للمشاعر بأن تقف في طريق إجراء المكالمة الصعبة، عندما فشل لامبارد في تحقيق أقصى استفادة من فورة إنفاق 220 مليون جنيه استرليني على لاعبين جدد الصيف الماضي. كان هذا الاستثمار جيدًا تحت قيادة توخيل حيث تفوق تشيلسي على النادي الملكي 2-صفر الأربعاء، في إياب نصف نهائي المسابقة القارية العريقة التي يحمل الأخير الرقم القياسي في عدد الألقاب بها (13 لقباً)، ويفرض مباراة نهائية إنجليزية النكهة في إسطنبول في 29 مايو الحالي ضد مواطنه مانشستر سيتي. وكان سيتي تخطى باريس سان جيرمان وصيف بطل النسخة الأخيرة بفوزه عليه 2-1 ذهاباً في باريس و2-صفر إياباً في مانشستر، ما يعني أن توخيل لن يحظى بفرصة الانتقام من نادي العاصمة الفرنسية. استعاد توخيل سمعته كواحد من أفضل المدربين في أوروبا بسرعةي وتحديداً بعد أقل من أربعة أشهر في منصبه الجديد في غرب لندن. خسر تشيلسي مباراتين فقط من أصل 24 مباراة خاضها تحت قيادة توخيل، كما أنه عزز موقعه أيضاً بين المراكز المؤهلة للمسابقة القارية العريقة الموسم المقبل من خلال احتلاله المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حال فشل في حرمان سيتي من تحقيق ثلاثية (الدوري وكأس الرابطة المحليان ودوري أبطال أوروبا) بخسارته النهائي. وقال في شأنه مواطنه المهاجم تيمو فيرنر الذي افتتح التسجيل في ستامفورد بريدج الأربعاء في إياب نصف نهائي المسابقة القارية الأم: عندما بدأنا مع المدرب، كنا في المركز التاسع في الدوري والآن حققنا كل شيء في الطريق إلى المراكز الأربعة الأولى، يمكننا الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي" في إشارة إلى تأهل تشيلسي إلى المباراة النهائية للمسابقة الأخيرة (يلاقي ليستر سيتي في 15 الحالي) على حساب سيتي بالذات (1-صفر في 17 أبريل الماضي). وأضاف: فريقنا مذهل، نحن شباب لكننا لسنا أغبياء لارتكاب أخطاء سهلة. التحول في موسم البلوز تم بناؤه على أساس متين، للمرة الثامنة عشرة تحت قيادة توخيل، حافظ تشيلسي على شباكه نظيفة أمام ريال مدريد بعدما أبطل لحظة واحدة من السحر من مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة في منتصف الشوط الأول بتصدي للحارس السنغالي إدوارد ميندي. وكانت إحدى المهام التي كانت تنتظر توخيل في مطلع العام هي الحصول على أفضل ما لدى مواطنيه فيرنر وكاي هافيرتز. حتى في ظل الإدارة الفنية الجديدة، نادراً ما يُظهر الثنائي الدولي الألماني الشكل الذي جعلهما اثنين من أهم نجوم البوندسليجا، لكنهما استعادا شيئاً من بريقهما ليلة الإطاحة بالحرس القديم لريال مدريد والمتوج بأربعة ألقاب في المسابقة القارية العريقة. بعد ثلاثة أهداف فقط في 38 مباراة مع النادي والمنتخب الألماني، كان من الممكن أن تثبط عزيمة فيرنر عندما تم إلغاء هدف سجله في الدقيقة 18 اثر تمريرة بن تشيلويل بداعي التسلل. لم يتأخر فيرنر في هز الشباك عندما استغل كرة رأسية مرتدة من العارضة لمواطنه هافيرتز فتابعها برأسه داخل المرمى الخالي (28). خلق تشيلسي العديد من الفرص للتسجيل في الشوط الثاني، وظل محافظاً على تقدمه حتى خمس دقائق من نهاية النهاية، لكن الفريق الملكي الذي جعل من قلب الطاولة في وقت متأخر من المباراة، سمة من سماته للتتويج بأربعة ألقاب في خمسة مواسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا بين 2014 و 2018، فشل هذه المرة في الرد على الطاقة والحماس الكبيرين لتشيلسي. على الرغم من كل الأموال التي أنفقها أبراموفيتش، لم يظهر أحد تلك الصفات أكثر من لاعب طورته أكاديمية النادي الخاصة مايسون ماونت، الذي وجه الضربة القاضية للنادي الملكي بتسجيله الهدف الثاني، وبالتالي أعاد مديره الفني الجديد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. غاب توخيل عن الجائزة الكبرى في أغسطس بعد خسارة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-1، لكن لديه فرصة ثانية عندما يواجه أحد معلميه الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في إسطنبول في 29 مايو الحالي. وقال توخيل: أن يكون لدي هذا الشغف لهذه المهنة، فأنا أكثر من ممتن، مضيفاً: للقيام بذلك على هذا المستوى، لتدريب فريق مثل هذا والوصول إلى النهائي للمرة الثانية، أنا ممتن جداً.