الوصل يوقع اتفاقية شراكة مع «الإمارات للبادل تنس»

دبي (الاتحاد)

وقع الوصل اتفاقية شراكة مع مركز الإمارات للبادل تنس، يتم بموجبها إنشاء ثمانية ملاعب، للرياضة التي تعد واحدة من أسرع الرياضات نمواً وانتشاراً على مستوى العالم، وتزداد شعبيتها في الإمارات بشكل مطرد.

وثمّن محمد علي عامر المدير العام لنادي الوصل، الشراكة مع مركز الإمارات للبادل تنس، واصفاً إياها بالنقلة النوعية، وترسيخاً للدور الذي تقوم به الدولة التي أصبحت مركزاً لهذه الرياضة المميزة، ووجهة لأفضل اللاعبين واللاعبات على صعيد المنطقة والقارة، وقال: الوصل، يتطلع إلى المساهمة في زيادة أعداد الممارسين للعبة، من خلال الشراكة وإضافة منشآت جديدة إلى الصرح الرياضي العريق.

وتوجه نصر النيادي مدير مركز الإمارات للبادل تنس، بالشكر إلى إدارة الوصل على احترافية التعامل، وتذليل العقبات من أجل الخروج بالمشروع بالشكل الأمثل، وقال: الشراكة مع الوصل، سيكون لها تأثير كبير في زيادة نشر اللعبة في الدولة، لما يتمتع به النادي من قاعدة جماهيرية ضخمة، لافتاً إلى أن المشروع يضم نخبة من المدربين المحترفين في اللعبة، بالإضافة إلى أن المركز يعقد دورات تدريبية للراغبين في الحصول على رخصة للانخراط في المجال التدريبي للبادل تنس.