سالم صالح: مرتاح مع «الملك» وغياب ويلتون سر التألق!

علي معالي (الشارقة)

نجح سالم صالح مهاجم الشارقة في إثبات كفاءته، عندما أتيحت له فرصة المشاركة، ورغم قلة ظهوره في المباريات المحلية، سواء مع الشارقة حالياً، أو النصر سابقاً، فإنه يعتبر أفضل رابع لاعب هداف مواطن في دوري أبطال آسيا، بإحرازه 7 أهداف، منها ثلاثة مع «الملك» في النسخة الحالية، ومثلها مع النصر عام 2016، وهدف مع الوحدة عام 2011.

ونظراً لغياب البرازيلي ويلتون سواريز عن هجوم الشارقة لمرضه، دفع عبدالعزيز العنبري بسالم صالح ليكون قائداً لهجوم «الملك»، ونجح في أن يقود فريقه بنجاح إلى صدارة مجموعته الثانية في دوري أبطال آسيا والتأهل إلى دور الـ 16 الغائب عن الفريق منذ 17 عاماً، واللافت للنظر أن عقد اللاعب ينتهي رسمياً مع الشارقة بعد 54 يوماً بـ «التمام والكمال»، ومع ذلك لم يتم التجديد!

وقال سالم صالح: أشعر بالارتياح الكبير في الشارقة، من خلال حالة التفاهم مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، لذلك أتمنى الاستمرار مع الفريق.

وأضاف: أنديتنا تهتم في المقام الأول بالتعاقد مع مهاجم، وعندما جاءتني الفرصة، في ظل عدم وجود ويلتون، كانت رغبتي كبيرة في إثبات أن اللاعب المواطن قادر على الظهور بصورة جيدة، وهو ما حاولت التركيز عليه من خلال التدريب المكثف.

وقال: حاولت الاستفادة من عدم وجود مهاجم أجنبي في الفترة الأخيرة بالشارقة، لمرض ويلتون سواريز، وشعرت بالسعادة الكبيرة من رغبة زملائي في مساعدتي داخل الملعب، وهو ما جعلني أظهر بهذا المستوى آسيوياً، ومؤخراً في المباريات المحلية، وهذا من دون شك أكبر دافع لأن أبذل كل ما في وسعي للحفاظ والاستمرار في الإجادة.

وأضاف: بالطبع علينا الاستفادة من وجود الأجنبي، ومنافسته في كل المراكز، وما قدمه «الملك» في آسيا رائع، والفريق يضم مجموعة من المواطنين المتميزين أثبتوا مستواهم رغم عدم وجود ويلتون وإصابة إيجور.

وعن تراجع ترتيب الفريق في الدوري هذا الموسم، قال: حدث ذلك في الدور الثاني، وتم تحسين الصورة آسيوياً، ولدينا مباراتان في الدوري، وعلينا الحفاظ على مسيرتنا القارية، ولقاء الوحدة في «الأبطال» له حساباته الخاصة، والمهم في المباراة أننا نمثل الكرة الإماراتية.

وأضاف: كايو لوكاس من أفضل الأجانب وهناك تفاهم كبير معه، وإيجور له قيمته، وأثبتنا أننا فريق لا يتأثر بغياب أي لاعب.