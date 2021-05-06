«الإمارات للدراجات» يتعاقد مع الألماني فيليكس جروس

أبوظبي (وام)

أعلن فريق الإمارات عن انضمام الألماني فيلكس جروس إلى صفوفه بموجب عقد لثلاث سنوات، ويبلغ جروس من العمر 22 عاماً، وكان يخوض السباقات القارية في فئتي الناشئين وتحت 23 عاماً، وتمكن من تحقيق عدد من الإنجازات في عام 2020، حيث فاز بالميدالية الذهبية في بطولة المطاردة الفردية وبطولة السباقات ضد الزمن لكيلومتر واحد، فضلاً عن فوزه بالميدالية البرونزية في سباقات المطاردة لفرق الرجال ضمن البطولة الأوروبية تحت 23 عاماً في فيورينزولا داردا في إيطاليا. وتعليقاً على انضمامه إلى الفريق، يقول فيلكس جروس: «أنا سعيد جداً بهذه الفرصة.. كان انضمامي إلى فريق رائع مثل فريق الإمارات حلماً صعب المنال. أنا أخوض سباقات المضمار منذ سنوات، وأعتقد أنني سأقدم أداء متميزاً في سباقات الطرق، لذا أشعر بأنني انضممت إلى الفريق المثالي، وأتطلع إلى ارتداء قميص فريق الإمارات في مسابقات العام المقبل. كان أول تواصل بيني وبين الفريق بعد فوزي في سباق فيورينزولا في إيطاليا، حيث عرض عليّ المشاركة في المعسكر التدريبي في أبوظبي في يناير.

وبعد العديد من الاختبارات والمحادثات، تحقق الأمل الذي كنت أتطلع إليه.. انضممت إلى الفريق، وسأتمكن من المشاركة في سباقات الجولة العالمية. أتطلع الآن إلى انطلاق رحلة التعلم والحماس هذه، وآمل أن أتمكن من الاستفادة من خبرتي في سباقات المضمار خلال مشاركتي في سباقات الطرق مع فريق الإمارات. سينصب تركيزي في البداية على دعم الاتحاد الألماني للدراجات من خلال مشاركتي في الألعاب الأولمبية».