جاز.. «صدارة الغربية» بـ «البديل 30»!

لوس أنجلوس (أ ف ب)

استعاد يوتا جاز صدارة المنطقة الغربية، بفوزه على ضيفه سان انتونيو سبيرز 126-94، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مستفيداً من خسارة فينيكس صنز، المتصدر السابق، أمام مضيفه أتلانتا هوكس 103-135.

ويدين يوتا جاز بفوزه الثالث توالياً والـ48 في 66 مباراة حتى الآن إلى «البديل» جوردان كلاركسون صاحب 30 نقطة مع ست متابعات وأربع تمريرات حاسمة، والعملاق البوسني بويان بوجدانوفيتش الذي أضاف 24 نقطة، وعوض الثنائي كلاركسون وبوجدانوفيتش غياب المصابين دونوفان ميتشل ومايك كونلي.

وفرض يوتا جاز أفضليته في الأرباع الثلاثة الأولى وكسبها 38-26 و28-16 و34-21، فيما كان الربع الأخير من نصيب الضيوف 31-26.

وقال بوجدانوفيتش الذي بلغ معدله التهديفي في المباريات الخمس الأخيرة 25.8 نقطة: وجدنا إيقاعنا، إنه شيء رائع، في الوقت الحالي نحاول معرفة كيفية اللعب من دون دونوفان ومايك، نحاول الجري أكثر، لذلك من الجيد بالنسبة لي استعادة ثقتي والاستعداد للمباريات الإقصائية.

وتفوق يوتا بفوز واحد عن فينيكس صنز في صدارة المنطقة الغربية مع ست مباريات متبقية في الموسم المنتظم.

وكان البديل الكرواتي لوكا سامانيتش أفضل مسجل في صفوف سان أنتونيو برصيد 15 نقطة، فيما كان ديفاين فاسيل الأفضل في الخماسي الأساسي برصيد 14 نقطة، واكتفى ديمار ديروزان بتسجيل ست نقاط فقط.

وقال ديروزان: تمر في بعض الأحيان بظروف صعبة، لا يمكنك أن تدع ذلك يقلل من ثقتك بنفسك، لا يزال لدينا ست مباريات متبقية، لا تزال لدينا ست فرص لنكون قادرين على وضع أنفسنا في وضع يسمح لنا بالاستمرار في اللعب.

وفي الثانية، تألق بدلاء أتلانتا هوكس بتسجيلهم 74 نقطة ومساهمتهم في الفوز على فينيكس صنز 135-103.

وسجل كل من الإيطالي دانيلو جاليناري ولو وليامس 16 نقطة، وأضاف النيجيري الأصل أونييكا أوونغوو 14 نقطة وكيفن هويرتر 13 نقطة من دكة بدلاء أتلانتا، فيما برز من الأساسيين كلينت كابيلا (18 نقطة) وتراي يونج والصربي بوجدان بوجدانوفيتش (16 لكل منهما).

وجاءت المباراة قوية بين الفريقين، خصوصاً في الربعين الأول والثاني، حيث حسم أتلانتا الأول بفارق أربع نقاط (42-38)، ورد فينيكس في الثاني بفارق سلة (27-25)، قبل أن يستعيد أتلانتا توازنه في الربع الثالث فكسبه بفارق تسع نقاط (30-23) موسعاً تقدمه إلى تسع نقاط (97-88)، وضرب أتلانتا بقوة في الربع الأخير وكسبه بفارق 23 نقطة (38-15).

وهو الفوز السابع توالياً لأتلانتا على أرضه، فيما مني فينيكس صنز بخسارته الأولى بعد خمسة انتصارات متتالية، وكان نجمه ديفان بوكر أفضل مسجل في المباراة برصيد 30 نقطة، وهي المرة السادسة التي ينجح فيها بوكر في تسجيل 30 نقطة أو أكثر في المباريات السبع الأخيرة.

وعزز أتلانتا موقعه في المركز الخامس برصيد 37 فوزاً و30 خسارة مقابل 37 فوزاً و29 خسارة لنيويورك نيكس الرابع والذي سقط أمام مضيفه دنفر ناجتس 97-113.

وحسم دنفر ناجتس نتيجة المباراة في ربعها الأول، بعدما حسمه بفارق 22 نقطة (34-12)، وحافظ على تفوقه حتى أنهى المباراة بفارق 16 نقطة بفضل تألق عملاقه الصربي نيكولا يوكيتش صاحب 32 نقطة وأوستن ريفرز صاحب 25 نقطة.

واحتفل ميلووكي باكس بتأهله إلى البلاي أوف بفوز قاتل على حساب ضيفه واشنطن ويزاردز 135-134، وكعادته تألق النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في صفوف باكس وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق «تريبل دابل» بتسجيله 23 نقطة مع تسع متابعات وثماني تمريرات حاسمة، فيما كان زميله جرو هوليداي أفضل مسجل في صفوف الفريق برصيد 29 نقطة.

في المقابل، فرض برادلي بيل نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 42 نقطة، وأضاف زميله راسل وستبروك «تريبل دابل» بـ29 نقطة مع 17 تمريرة حاسمة و12 متابعة، بيد أن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب فريقه الخسارة الـ36 في 66 مباراة هذا الموسم.

وعزز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز صدارته للمنطقة الشرقية، بتغلبه على مضيفه هيوستن روكتس 135-115، بفضل 35 نقطة لنجمه الكاميروني جويل إمبيد.

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