منصور بن زايد يعتمد برنامج سباقات الخيل لموسم 2021-2022

دبي (الاتحاد)

اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، البرنامج الرسمي لسباقات الخيل في الدولة لموسم 2021 2022، وقال سموه: «يسعدنا الإعلان عن برنامج سباقات موسم 2021 - 2022، الذي نتطلع من خلاله إلى موسم ناجح لمدربي الخيل، ملاكها وعشاق السباقات بجميع مضامير السباق في الدولة».

وأضاف سموه: «برنامج هذا الموسم يضم العديد من السباقات للخيول المحلية والدولية سواء المهجنة الأصيلة أو العربية الأصيلة، ونسعى من خلاله إلى موسم سباقات يزخر بالنجاحات والتميز لجميع الخيول التي ستشارك انطلاقاً من يوم الجمعة 29 أكتوبر». وتشرف هيئة الإمارات لسباق الخيل على الموسم الذي يتضمن 68 سباقاً، ينطلق أولها من مضمار جبل علي يوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر 2021 وهو أول سباقات المضمار الأصفر، ويليه مضمار الشارقة يوم السبت 30 أكتوبر، بينما تنطلق سباقات مضمار میدان يوم الخميس 4 نوفمبر، وتبدأ أولى السباقات بمضمار العين الجمعة الموافق 5 نوفمبر، بينما يدشن مضمار العاصمة أبوظبي أول سباقاته الأحد 7 نوفمبر 2021. ويتضمن الموسم الإماراتي القادم 15 حفلاً في مضمار العاصمة أبوظبي، و14 في مضمار العين، مقابل 11 في مضمار جبل علي و6 بمضمار الشارقة، بينما يتضمن جدول مضمار میدان هذا العام 22 حفلاً.