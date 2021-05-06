افتتاح بطولة المؤسسات الحكومية للشطرنج في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت، أمس، فعاليات النسخة التاسعة من بطولة الشطرنج للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي، وشهد حفل الافتتاح الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، وحميد علي العبار نائب رئيس نادي موظفي حكومة الشارقة. يشارك في البطولة 35 لاعباً ولاعبة من 19 هيئة ومؤسسة حكومية في الشارقة، هي: الإدارة العامه للدفاع المدني، وبلدية مدينة الشارقة، وجمعية الشارقة التعاونية، ودائرة التخطيط والمساحة، ومعهد الشارقة للتراث، ومنطقة الشارقة التعليمية، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير(شروق)، وهيئة طرق ومواصلات الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وشركة بيئة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والهلال الأحمر الإماراتي، وهيئة متاحف الشارقة، ووكالة أنباء الإمارات، وهيئة مطار الشارقة ومجمع القرآن الكريم، ودائرة الأوقاف بالشارقة، والمستشفى القاسمي، ودائرة الثقافة والإعلام. وأسفرت نتائج منافسات اليوم الأول عن تصدر ثلاثة لاعبين بالعلامة الكاملة برصيد ثلاث نقاط من ثلاث جولات، وهم: عثمان إبراهيم سالم من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وراشد جبريل من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وسيد عبد الفتاح من بلدية مدينة الشارقة، فيما يحل بالمركز الرابع مصطفى محمود بشير من هيئة متاحف الشارقة، وبالمركز الخامس محمود حلمي من معهد الشارقة للتراث ولكل منهما نقطتين. وأكّد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن ما حققته البطولة من نجاحات في النسخ السابقة عملت على جذب العديد من اللاعبين من كافة المؤسسات الحكومية بالإمارة، مشيراً إلى أن البطولة في نسختها التاسعة تأتي في ظروف استثنائية يعيشها العالم بشكل عام والمجتمع الرياضي بشكل خاص، إلا أنه وبتضافر الجهود واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية تم إدراج البطولة ضمن البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، والتي تهدف إلى تنمية روح المنافسة الشريفة في أجواء أسرية، وهي فرصة جيدة للتعريف بأنشطة وفعاليات النادي.