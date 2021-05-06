محمية المرموم تستضيف سباق «ألترا ماراثون»

دبي (الاتحاد)

تستضيف محمية المرموم سباق «ألترا ماراثون المرموم» الذي يعد أقوى سباق جري صحراوي، ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة فت جروب الشرق الأوسط خلال الفترة من 8 إلى 11 فبراير، ويضم عدة مراحل بما في ذلك تحدي الجري لمدة 24 ساعة من دون توقف، ويقام بالتعاون مع بلدية دبي. ويعود السباق الشهير إلى محمية المرموم للمرة الثالثة بعد أن شهد نجاحاً كبيراً خلال النسختين الماضيتين وشارك فيه نخبة من أقوى عدائي المسافات الطويلة في العالم، وتصدرت أخباره عناوين أشهر الصحف والمواقع الإخبارية العالمية بمختلف اللغات، كما أنتجت قناة سي إن إن العالمية فيلماً وثائقياً عن النسخة الأولى من السباق وتم بثه لجمهورها في جميع أنحاء العالم وشاهده أكثر 400 مليون مشاهد، فيما قامت قناة بي بي سي بتغطية النسخة الثانية. ويتنافس المتسابقون على الكثبان الساحرة ذات الرمال الناعمة وسط الطبيعة الصحراوية الخلابة وبحيرات القدرة الفريدة من نوعها، ويساهم السباق في الترويج السياحي لمحمية المرموم كواحدة من أفضل الوجهات السياحية ومقر للرياضات الصحراوية الرائدة، من خلال مشاركة الرياضيين الدوليين من مختلف قارات العالم. ويحظى المشاركون في السباق بتجربة فريدة من نوعها لاكتشاف جمال المحمية الصحراوية والتعرف على معالم التراث الإماراتي، من أبرزها موقع ساروق الحديد الأثري الموجود في المحمية والذي يبلغ عمره أكثر من 3000 عام، وهو أحد أقدم المواقع الأثرية في البلاد التي يعود تاريخها إلى العصر الحديدي. وتعد محمية المرموم الصحراوية أكبر مشروع لمحمية طبيعية في العالم بمساحة تزيد على 40 هكتاراً من الشجيرات البكر، حيث تضم أيضاً 204 أنواع من الطيور المحلية و158 نوعاً من الطيور المهاجرة والعديد من الأنواع الأخرى المهددة بالانقراض، ويوجد فيها أيضاً حيوان المها العربي والغزلان العربية وغزال الصحراء والثعالب والقطط البرية أيضاً. ويولي مجلس دبي الرياضي اهتماماً كبيراً بمحمية المرموم الصحراوية من خلال تنظيم أحداث رياضية محلية وعالمية داخل المحمية التي تعد إحدى أهم المناطق السياحية في دبي مثل حتا وجميرا، حيث يروج المجلس لهذه المناطق بين المقيمين والسياح كوجهة رئيسية، ومن خلال مثل هذه الفعاليات يسعى المجلس أيضاً إلى إتاحة الفرصة لكافة أفراد المجتمع للتنافس في فعاليات عالمية تزودهم بتجربة فريدة من نوعها للاستمتاع بالأجواء البيئية المتنوعة المليئة بالتشويق والمرح.