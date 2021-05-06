ميشو: منظومة البطائح سر التألق في «برونزية السلة»

علي معالي (دبي)

أكد فريق البطائح لكرة السلة أنه الحصان الأسود في بطولة الدوري للموسم الثاني على التوالي، بحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية، ليصنع أحدث فرق دورينا تاريخاً ناصعاً له في مجال اللعبة وبين أندية لها تاريخ طويل في كرة السلة، وتحقيق البطائح لهذا الترتيب والصعود على منصة التتويج جاء على حساب فريق عريق وهو النصر.

وعبر إمام عبدالمنعم مدرب فريق البطائح والملقب بـ«ميشو» عن سعادته بما حققه فريقه، مشيراً إلى أن هناك الكثير من العوامل ساهمت في أن يكون فريقه في هذا الترتيب المشرف رغم حداثة الفريق من موسمين فقط.

قال ميشو :«منظومة العمل داخل نادي البطائح دافع كبير للتألق، وهو ما جعلنا نسير بخطوات ثابتة وقوية نحو وجود فريق قوي بأعمدة صلبة وقوية استطاعت إثبات كفاءتها في زمن قياسي، وأن مجلس إدارة النادي لم يدخر جهداً في سبيل وجود فريق جيد من كافة الجوانب، ولابد من توجيه الشكر للاعبين على جهودهم التي قادتهم إلى صعود منصة التتويج وحصد الميدالية البرونزية للموسم الثاني على التوالي».

وأضاف: «ما تحقق أعتبره إنجازاً كبيراً، بالنظر لحداثة عهدنا بالمشاركات التي بدأها في موسم 2018-2019، علماً أننا في أول موسم لعبنا الدور قبل النهائي في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهذه البرونزية الثانية لها وقع خاص لأنها تحققت بعد موسم رياضي شاق جداً بالنسبة لنا ولكل الفرق، حيث تم فيه استكمال النسخة السابقة من الدوري، ثم إقامة منافسات النسخة الحالية، في ظل وجود واستمرار جائحة كورونا». وقال ميشو:«برونزية الموسم الحالي تؤكد أحقيتنا بنفس البرونزية في الموسم الماضي، والآن أصبح علينا التفكير فيما هو أفضل في سبيل الإعداد للموسم الجديد».