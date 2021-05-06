حلبة مرسى ياس تمدد شراكتها مع بيريللي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت حلبة مرسى ياس تمديد شراكتها مع بيريللي، التي تعد من أهم صانعي الإطارات عالمياً، وكانت الشراكة التي تجمع العلامتين الرائدتين قد انطلقت 2017، وتم تمديد اتفاقية الشراكة لغاية 2023، وتواصل العلاقة التي تجمع موطن سباق جائزة الاتحاد للطيران للفورمولا-1 في أبوظبي مع شركة بيريللي للإطارات في الازدهار والتطور بعد مسيرة دامت أربع سنوات حافلة بالنجاحات، نظمت خلالها حلبة مرسى ياس واستضافت العديد من فعاليات شركة بيريللي للإطارات، بما في ذلك فعالية PZERO Track Day الدورية السنوية. بالإضافة إلى الشراكة التي تجمع حلبة مرسى ياس مع بيريللي للإطارات باعتبارها شريك الإطارات الرسمي للحلبة، فإنها أيضاً الراعي الرسمي لفعاليتي أيام القيادة في ياس، اللتين تتيحان لهواة القيادة الانطلاق بسيارتهم أو دراجتهم النارية الخاصة على مسار حلبة مرسى ياس، كما أنها الراعي الرسمي أيضاً لتحدي منطقة الصيانة لفعاليات روح الفريق، والتي يتعاون فيها المشاركون في محاكاة لتوقف سيارة السباق في منطقة الصيانة واستبدال الإطارات خلال أسرع وقت ممكن. وعلق سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «سعداء بالإعلان عن تمديد هذه الشراكة التي تجمعنا مع شركة بيريللي للإطارات التي تعد من أشهر العلامات في عالم رياضة المحركات. ولا تزال هذه الشراكة، منذ انطلاقها عام 2017، تواصل مسيرة النجاح إلى هذا اليوم محققة الفائدة لجميع الأطراف المعنية على مدار السنوات الأربع الماضية». أضاف: «باعتبارها شريك الإطارات الرسمي لحلبة مرسى ياس، والراعي الرسمي لكل من فعاليتي أيام القيادة في ياس، بالإضافة إلى كونها الراعي الرسمي لتحدي منطقة الصيانة لفعاليات روح الفريق، فإن شركة بيريللي للإطارات تلعب دوراً هاماً ضمن مساعينا لتحقيق رؤيتنا، ونتطلع قدماً لمتابعة العمل وتطوير هذه الشراكة المثمرة لعامين إضافيين». بدوره، علق ألبريكو أفوجادرو، مدير عام بيريللي الشرق الأوسط: «أكدت الإمارات مكانتها الرائدة باعتبارها وجهة عالمية لرياضة السباقات عن طريق تطوير مرافق ووجهات عالمية المستوى مثل حلبة مرسى ياس وإطلاق تجارب رائدة موجهة لعشاق السيارات ورياضات المحركات. وفي بيريللي، فإننا نقدر هذه المنصات وأهميتها، ونعمل على مشاركة خبرتنا الطويلة في مجال رياضة السباقات واعتماد هذه الخبرات في تطوير فعاليات وتجارب قيادة حماسية توفر المتعة والتشويق للجمهور ضمن أجواء آمنة. ونحن سعداء بتمديد هذه الشراكة التي تجمعنا مع حلبة مرسى ياس، ونتطلع قدماً لدعم هواة القيادة والسيارات في الإمارات بمزيد من الفعاليات وتجارب القيادة المميزة خلال الفترة القادمة». وتكرس كل من حلبة مرسى ياس وشركة بيريللي للإطارات جهودهما لتقديم مجموعة رائدة من فعاليات وتجارب القيادة بالإضافة إلى فعاليات اللياقة البدنية، وتعد التجارب الفاخرة للقيادة في ياس التي تم إطلاقها مؤخراً أحدث هذه الفعاليات، حيث تتيح الفعالية للضيوف إمكانية القيادة لفترة سبع ساعات، بالإضافة إلى تقديم وجبة العشاء في برج الشمس. وخلال شهر رمضان المبارك، تنظم فعاليات أيام السيارات على الحلبة يوم الجمعة 14 مايو لمستوى القيادة المبتدئ، والجمعة 21 مايو لمستوى القيادة المتوسط، فيما يتم تنظيم يوم الدراجات النارية على الحلبة في الجمعة 7 مايو.