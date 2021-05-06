توخل: أنا «مسنود» في تشيلسي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى الألماني توماس توخل مدرب تشيلسي الإنجليزي فخره الشديد بتأهل فريقه إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، بعد أن تخطى عقبة ريال مدريد في نصف النهائي، بالتعادل 1-1 في الذهاب، وفوز مستحق 2-صفر في الإياب، وهي المرة الثانية على التوالي التي يصل فيها إلى المباراة النهائية، بعد أن فعلها مع باريس سان جيرمان في العام الماضي.

وفي لقاء مع شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت، قال توخل إنه يدين بالفضل والعرفان لنادي تشيلسي وإدارته، لأنه حصل فيه على الدعم والمساندة من أول يوم جاء فيه إلى «ستامفورد بريدج» في يناير الماضي.

وعن المباراة، قال توخل: لعبنا شوطاً ثانياً قوياً، ولكننا عانينا في الشوط الأول، لأن الريال كان أكثر استحواذاً على الكرة، ولكن في كل مرة كنا ننجح فيها في الاستحواذ على الكرة، كانت تمثل هجمة مرتدة خطيرة لنا.

وأضاف: صنعنا الكثير من الفرص في الشوط الثاني، ولا يسعني إلا أن أشكر جميع اللاعبين الذين لم يفقدوا التركيز أبداً طوال المباراة.

وعندما سئل، هذا ثاني نهائي لك مع فريق مختلف، فما الذي يعنيه بالنسبة لك؟ قال توخل: تلك «هدية» العمل الجاد والدؤوب في كرة القدم وتتويج للجهد الكبير الذي أبذله، وأيضاً «هدية» أن يكون معي مثل هؤلاء اللاعبين الذين يثقون تماماً في شخصي، ويساعدونني على تحقيق أفكاري وأهدافي.

وعن تشيلسي، قال توخل: إنه قوي جداً جداً وله شخصية متميزة، وكل تركيزه ينصب على تحقيق البطولات والألقاب، والعقلية هنا رائعة.

وأضاف: في التدريبات والمباريات والمواقف الصعبة، أشعر بأنني «مسنود» من كل من حولي.

وعن الدوري الإنجليزي وقوته وإثارته، قال: إنها بطولة استثنائية ولكن عليك أن تعطي فيها بنسبة 100%، وإلا لن تقوم لك قائمة. وبسؤاله عن كابتن الفريق البرازيلي تياجو سيلفا ودوره المهم، قال توخيل: تياجو كان كابتن فريقي في سان جيرمان، وهو الآن قائد «البلوز»، وعلاقتنا تقوم على الكثير من الاحترام والثقة المتبادلة، إنه نموذج للمحترف الحقيقي، وشخص غير عادي.