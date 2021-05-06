«الخليج العربي» يعزف «لحن التتويج» في «الجولة 25»

معتصم عبدالله (دبي)

الفرصة متاحة أمام الجزيرة متصدر دوري الخليج العربي، لحسم لقب موسم 2020-2021، في المواجهة المرتقبة في «قمة أبوظبي» أمام ضيفه العين، في واجهة مباريات «الجولة 25» مساء الغد «الجمعة»، والتي تشهد إقامة 7 مباريات، تنطلق على فترتين، في الساعة التاسعة مساءً، والساعة الحادية عشرة مساءً.

وتتوقف حظوظ «فخر أبوظبي» المتصدر برصيد 51 نقطة، في حسم اللقب الثالث في تاريخه، بعد موسمي 2010- 2011، 2016- 2017، قبل جولة الختام، على تخطيه عقبة ضيفه «الزعيم» صاحب المركز السادس برصيد 36 نقطة، في انتظار تعثر بني ياس «الوصيف» وله 50 نقطة، بالتعادل أو الخسارة، في مباراته أمام مضيفه الظفرة «الحادي عشر»، والتي تنطلق في التوقيت ذاته، فيما يؤجل فوز «السماوي» الحسم إلى الجولة الأخيرة.

وبعيداً عن القمة، يشتعل صراع البقاء بين عجمان صاحب المركز الـ 12، برصيد 15 نقطة، من 24 مباراة، بفارق نقطة أمام الفجيرة صاحب المركز قبل الأخير، من 23 مباراة، إضافة إلى حتا الذي يقف على حافة الهاوية برصيد 9 نقاط، في انتظار إعلان هبوطه الرسمي بنهاية الجولة.

ويلعب «البرتقالي» المنتشي بـ «نقطة» التعادل أمام الجزيرة المتصدر أمام ضيفه الشارقة، فيما يلتقي «الذئاب» مضيفه خورفكان في «ديربي الساحل الشرقي»، في الوقت الذي ينتظر فيه «الإعصار» مصيره المحتوم في مباراته أمام ضيفه اتحاد كلباء «السابع» برصيد 36 نقطة.

وتجمع مواجهات «تحسين المراكز» ضمن الجولة ذاتها، مباراة النصر «الرابع» برصيد 45 نقطة أمام مضيفه الوحدة «الثامن» بـ 35 نقطة، والتي جرى نقلها إلى ملعب شباب الأهلي بالعوير في دبي، فيما يلتقي شباب الأهلي «الخامس» برصيد 44 نقطة ضيفه الوصل «التاسع» برصيد 34 في «ديربي» مرتقب.



مباريات «الجولة 25»



عجمان - الشارقة 21:00

خورفكان - الفجيرة 21:00

حتا - اتحاد كلباء 21:00

الوحدة - النصر 23:00

الجزيرة - العين 23:00

الظفرة - بني ياس 23:00

شباب الأهلي - الوصل 23:00