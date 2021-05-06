الذيد يجدد عقد وليد عبيد

الذيد (الاتحاد)

جدد الذيد عقد وليد عبيد مدرب الفريق الأول لكرة القدم لموسم آخر، وأيضاً حسن علي إبراهيم المدرب المساعد بهدف توفير الاستقرار الفني للفريق، وحضر التوقيع سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة النادي، وحميد عبدالله نائب رئيس المجلس والدكتور حمود خلف المدير التنفيذي وسالم سيف المدير الإداري.

وجرى التأكيد على كفاءة المدرب ومساعده وبصماتهما الواضحة على الفريق، وعملهما بجد لبلوغ التطلعات خلال الموسم المقبل.

وقدم سالم محمد بن هويدن الكتبي شكره لكل الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين بمناسبة انتهاء الموسم، معرباً عن سعي النادي لمواصلة العطاء والتميز في الموسم المقبل، والتحضير المبكر، ورفع الجاهزية، مؤكداً حرص النادي من خلال التجديد مع المدرب ومساعده إلى تعزيز النجاحات لفريق كرة القدم، ليتمتع بمستوى عالٍ من المهارة والتميز، خاصة أن الطموحات كبيرة في التقدم وتحقيق نتائج أفضل.