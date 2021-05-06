رابطة «البريميرليج» تعاقب «الشياطين الحمر»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

جاء في بيان لرابطة الدوري الإنجليزي، أن مباراة مانشستر يونايتد أمام ليفربول في «الجولة 34»، والتي تأجلت بسبب تظاهر جماهير «اليونايتد» أمام استاد «أولد ترافورد» وداخله، تقام يوم 13 مايو الجاري.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن هذا الموعد يعتبر نوعاً من العقاب لـ «الشياطين الحمر»، لأن معناه أن «اليونايتد» سيلعب 3 مباريات بالدوري خلال 5 أيام فقط، حيث سيواجه أستون فيلا في «الجولة 35» للمسابقة يوم 9 مايو خارج ملعبه، ثم يستضيف ليستر سيتي في «أولد ترافورد» يوم 11مايو في «الجولة 36» لـ «البريميرليج».

وكان المئات من جماهير مانشستر يونايتد، تظاهروا داخل النادي وحوله احتجاجاً على عائلة جلايزر مالكة النادي لانضمامها إلى مشروع دوري السوبر الأوروبي «سوبر ليج» الذي كان يضم 12 نادياً أوروبياً، انسحب معظمها قبل مرور 48 ساعة من الإعلان عنه.

وعندما سئل النرويجي أولي جونار سولسكاير مدرب «اليونايتد»، عن رأيه في هذه الأحداث، قبل سفر الفريق إلى إيطاليا لمواجهة روما في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، قال: ينبغي الاستماع إلى صوت الجماهير في كل شؤون النادي، ولكن على هذه الجماهير أن تتظاهر بطريقة متحضرة.