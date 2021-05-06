محرز: «لقطة الهدفين» أمام سان جيرمان «معدة سلفاً»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لأن الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي كان نجم الشباك الأول في مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، حرصت شبكة «بي تي سبورت» على إجراء حديث معه ليحكي ما فعله في تلك الليلة المجنونة التي سجل فيها هدفين، ليتأهل «البلومون» إلى المباراة النهائية.

شرح محرز الملقب في بلده والعالم العربي بـ «فخر الجزائر» كيف أتت خطة الإسباني بيب جوارديولا بثمارها، مشيراً إلى أنه تم إعدادها سلفاً، محرز سجل 3 أهداف من الأهداف الأربعة التي منيت بها شباك مرمى كيلور نافاس حارس سان جيرمان في مباراتي الذهاب والإياب.

وقال محرز: كانت مباراة جيدة بوجه عام، وإن لم يكن مستوانا في الشوط الأول هو الذي نأمله، ورغم ذلك سجلت هدف التقدم في هذا الشوط، ما جعلنا نلعب بأريحية وعلى راحتنا، ثم قدمنا عرضاً رائعاً في الشوط الثاني، وكان بمقدورنا تسجيل المزيد من الأهداف.

وأضاف: لاعبو سان جيرمان فقدوا تركيزهم، وبدأوا في استخدام العنف، ولكن بعد طرد أنخيل دي ماريا، أصبح اللعب أكثر سهولة بالنسبة لنا، وكانت هجماتنا المرتدة في غاية الخطورة، ومن إحداها سجلت الهدف الثاني.

وتحدث محرز عن التكتيك الذي انتهجه جوارديولا، وقاد الفريق إلى الفوز في المباراتين، وقال: لقطة الهدفين نفذناها من قبل كثيراً، وتمريرة إيدرسون الطويلة على سبيل المثال كانت متوقعة، ونحن نعرف قدرته على وضع الكرة قريباً من مرمى الفريق المنافس، تدربنا على ذلك كثيراً، ونجحنا في صنع الفارق.

واعترف محرز بأن الصلابة الدفاعية للفريق، وراء الفوز في المباراتين، لأنها كانت عنصراً مطمئناً لكل اللاعبين، ونحن لم نعتد على دخول أهداف في مرمانا إلا نادراً، وكان ذلك مهماً لبلوغ المباراة النهائية.

محرز الذي يعتبر أحد أبرز نجوم الكرة الأفريقية المتألقين في أوروبا، والذي يرشحه الكثيرون للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية هذا العام، اختتم حديثه بقوله: سنركز من الآن فصاعداً على بقية مباريات الدوري الإنجليزي، قبل أن نبدأ التفكير في المباراة النهائية المنتظرة يوم 29 مايو الحالي باستاد أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية.