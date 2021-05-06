السيتي بين «عقدة الوجه الجديد» و«اليوم المبكر» في «نهائي الأشقاء»





عمرو عبيد (القاهرة)

بلغ فريقا مانشستر سيتي وتشيلسي نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، ليشهد إقامة مواجهة إنجليزية خالصة للمرة الثالثة في تاريخ البطولة، وسيكون على «السيتي» إعلان التحدي والتغلب على «عُقدة»، طاردت «البلوز» نفسه و«الديوك» في المرتين السابقتين، حيث تأهل تشيلسي إلى نهائي دوري الأبطال عام 2008، لأول مرة في تاريخه، لكن «الوجه الجديد» آنذاك اصطدم بمواطنه مانشستر يونايتد، الذي نجح في الفوز عليه، بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، ليحصد «الشياطين» لقبه الثالث، وتكرر «النهائي الإنجليزي» للمرة الثانية بعد 11 عاماً، عندما تقابل توتنهام مع ليفربول، في نهائي نسخة 2019، ولم يتمكن «الديوك» من التغلب على رهبة «الظهور الأول»، ليخسر بهدفين أمام «صاحب الخبرة» في بطولات أوروبا. فالنسيا كان «ضيفاً جديداً» على المباريات النهائية في «الشامبيونزليج» عام 2000، ولم يتمكن من الصمود أمام «عملاق إسبانيا» ريال مدريد، الذي كان قاسياً على «شقيقه» وهزمه بـ«ثلاثية»، في حين خسر «الخفافيش» بصعوبة أمام بايرن ميونيخ بعدها في نهائي 2001، والغريب أن «الريال» كرر الأمر مع «جاره العنيد» أتلتيكو مدريد الذي لم يكن حديث العهد بالمباراة النهائية، لكن 40 عاماً مضت على أول نهائي خاضه عام 1974، ولم يتمكن «الروخي بلانكوس» من حصد لقبه الأول، مهدياً التتويج مرتين لـ«الملكي» في 2014 و2016. صاحب العدد الأكبر من الألقاب القارية، تغلّب على «شقيقه الأصغر»، في مواجهة ألمانية خالصة عام 2013، تُوّج فيها «البايرن» بالكأس الخامسة، على حساب دورتموند، الذي بلغ ذلك النهائي بعد 16 عاماً من حصوله على اللقب الوحيد، أما النهائي الإيطالي الوحيد، فجمع ميلان مع يوفنتوس عام 2003، ونجح «الروسونيري» في اقتناص لقبه السادس، بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، في حين لا يزال حصاد «السيدة العجوز» متوقفاً عند الرقم 2. الطريف أن أول المتأهلين إلى النهائي الإنجليزي يفوز دائماً، حيث سبق «الريدز» و«الشياطين» غريميهما إلى المباراة النهائية، بفارق يوم واحد، وهو ما حدث مع «البلومون» هذه المرة، ليمنحه مؤشراً مختلفاً للتفاؤل أمام «البلوز»، في مواجهة «عُقدة الوجه الجديد»، التي لن تخيف «القمر السماوي»، صاحب الأداء الرائع الممتع على المستويين، المحلي والعالمي، والذي يبهر الجميع تحت قيادة بيب جوارديولا. الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي وتشيلسي، خاضا مباراتين وجهاً لوجه خلال الموسم الجاري، حيث فاز «السيتي» في الجولة 17 من «البريميرليج» بنتيجة 3-1، قبل أن يرد «البلوز» بانتصاره في نصف نهائي كأس الاتحاد، بهدف نظيف.